新冠肺炎｜屯門康和院友及竹園北邨居民　同日入院　今日同告不治

新冠肺炎疫情持續，截至今天（15日）晚上9時，再增兩名病人死亡，其中一人是屯門康和護老院的78歲男院友，他於7月28日入院。該院舍群組有40人感染，當中11人死亡，即超過四分一，去世的都是長者，年齡介乎78歲至90歲。首間爆疫院舍慈雲山的港泰護老中心，累計有9人離世，即康和群組去世人數超越港泰。 基督教聯合醫院晚上也公布，一名90歲確診男病人於今晚離世。他本身有長期病患，於7月28日入院接受治療，情況持續惡化。 疫情爆發至今共有69名病人於公立醫院離世。

屯門康和群組有40人感染，當中11人死亡，即超過四分一。 （資料圖片／梁鵬威攝）

醫院管理局晚上的新聞稿指，瑪麗醫院一名78歲男病人（個案編號﹕2794）離世。該名病人是屯門康和護老中心黃金分院院友，於7月28日因確診而入院，他情況持續惡化，於今日下午3時16分離世。雖然這名病人在下午已去世，但醫管局在今天的疫情記者會上並無公布有關消息。

屯門康和護老中心黃金分院群組有40人感染，當中11人去世，即超過四分一人病歿。去世的都是長者，5女6男，年齡介乎78歲至90歲。

至於慈雲山的港泰護老中心，該群組有46人感染，當中34人是院友，9人是員工，2人是院友家屬，1人是檢疫中心工作人員。該群組有8名院友及1名家屬去世，去世院友年齡介乎74至95歲。

基督教聯合醫院公布，一名90歲確診男病人（個案編號：2804）於今晚7時08分離世。他居於竹園北邨松園樓，本身有長期病患，於7月28日因發燒、咳嗽及喉嚨痛，入院接受治療，情況持續惡化。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

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