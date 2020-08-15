新冠肺炎｜疫情下降緩慢　張竹君發炮：最近確診個案社交活動無停

新冠肺炎疫情未止，今天（15日）單日新增46宗個案，其中39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，她認為政府的限制措施無放寬空間，「放寬措施嘅話，預咗會有反彈。」 適逢周末，張竹君呼籲市民應減少外出，「如果周末再多咗人（外出），對疫情有影響，隨時會有反彈，最近確診個案社交活動無停，有啲聚會，都有啲擔心。」

適逢周末，張竹君（左）都會呼籲市民應減少外出。 （廖雁雄攝）

增46宗 僅是一個月內第二低

今天單日增46宗確診，當中有39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%；另有約30宗初步確診個案。

翻查紀錄發現，自7月16日起，本港疫情持續處於高水平，雖然近日有回落跡象，但只有3天確診數低於50，今天錄得的46宗，只是一個月來第二低的水平。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

張竹君指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，反映有隱形傳播，「疫情數字雖然好似慢慢回落，但真係數字都好高，起碼有12宗無源頭個案……我哋唔排除隨時會反彈嘅可能，特別如果有超級播毒者、好多高危地方有啲傳播，都可能有反彈。」

她直言不認為有空間放寬限制措施，包括堂食禁令等，「放寬措施嘅話，預咗會有反彈。」她稱政府會考慮不同因素，而從公共衛生角度，愈少個案愈好。

被問到今天不少市民外出逛街，對疫情有甚麼影響，張竹君直指，「今次疫情好多時雖然都呼籲大家喺屋企辦公，盡量少出街，但始終見到街上人比較多，變咗可能影響下降趨勢，慢咗好多，如果周末再多咗人，對疫情有啲影響，隨時數字有反彈。」而近日確診個案中，亦有不少人繼續參與社交活動，令她感到擔心。