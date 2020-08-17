新冠肺炎｜港府研餐飲業加辣防疫　傳菜、收拾餐具分流、不予搭檯

本港疫情持續爆發，港府今（17日）宣布，延長口罩令及晚市禁堂令等，為期7天至本月25日。當局又提到，考慮到飲食時不佩戴口罩，帶來較高的感染風險，正與餐飲業研究實施更嚴格的預防感染措施，例如要求工序「分流」，由不同員工分別負責傳菜和清理用過的餐桌、餐具等。

其他與業界正在研究的措施包括讓餐廳不安排搭檯服務、提供額外的筷子及食匙以供共用等，以及安排單向座椅或改善餐飲處所的通風系統，藉此防止餐飲處所內再出現爆發。

本港確診數字仍然高企，但近日回落至雙位數字，有餐飲業界期望可稍為放寬堂食限制，不過，食物及衞生局發言人表示，考慮到疫情依然嚴峻和最新的公共衞生風險評估，認為現時需要延續非常嚴厲的社交距離措施，包括要求餐飲業務在指定時段停止提供堂食、繼續關閉表列處所及要求任何人在公眾地方時須一直佩戴口罩。

食物及衞生局發言人說：「政府延續社交距離措施，已平衡保障公共衞生、經濟影響及社會接受程度等因素。現時疫情嚴峻，沒有空間放寬減少社交接觸的措施。考慮到飲食時不佩戴口罩所帶來較高的感染風險，我們正與餐飲業研究實施更嚴格的預防感染措施，例如要求由不同餐飲業員工分別負責傳菜和清理用過的餐桌／餐具等工作、不安排搭檯服務、提供額外的筷子及食匙以供共用（若適用），以及安排單向座椅或改善餐飲處所的通風系統，藉此防止餐飲處所內再出現爆發。」



▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼