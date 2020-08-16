新冠肺炎｜工會：碼頭公司休室息環境惡劣　工人輪流瞓床易染疫

本港新冠肺炎疫情持續，葵涌貨櫃碼頭群組今日新增34宗個宗，當中33人為承辦商宏記港務操作公司職員，至今累計55名碼頭職員染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，工人會在休息室內用膳、睡覺、如廁，似家居傳播環境，更形容「宏記」為「重災區」。 據了解，在宏記休息室爆發感染後，碼頭其他公司的休息室仍然運作，惟大多數均設備殘舊、環境擠逼，衞生情況極為惡劣。有碼頭工人向記者提供相片可見，休息室擺滿碌架床，工人會輪流上床休息，惹來傳播風險。有工會形容，休息室形同「集中營」，有公司在疫情爆發後，繼續將貨櫃改裝成臨時休息室，惟環境衞生依然不佳。

有碼頭公司的休息室設備殘舊，環境擠逼，衞生情況惡劣，工人會輪流到碌架床休息。（業內人士提供圖片）

葵涌貨櫃碼頭全天候運作，不少碼頭公司都設有休息室，供24小時工作的工人休息，記者取得部份休息室的相片，可見到內裏有碌架床、廁所，但環境擠逼、堆滿雜物，缺乏清理，工人會輪流到碌架床休息。

有公司將貨櫃改裝臨時休息室

職工盟統籌幹事王宇來表示，休息室形同「集中營」，過往曾有工人反映環境惡劣但不得要領，「尤其疫情後，休息室迫成咁，係有好大風險」，他指使用休息室的員工「人人自危」，但無計可施，「其實貨櫃碼頭工人一直都好緊張，大家都心知肚明，疫情遲早會爆發。」他又擔心，一旦工人與染疫海員接觸，將病毒帶回休息室，勢再爆發大型感染群組。

王宇來又指出，由於貨櫃碼頭設施不足，疫情爆發後有公司改裝貨櫃作臨時休息室，供貨櫃工人使用，惟內裏環境擠逼，衞生情況不佳。至於是否要關閉葵涌貨櫃碼頭，王宇來認為政府及衞生署需審慎處理，研究是否容許碼頭在疫情下繼續運作。