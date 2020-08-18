前律政書記疑對同事不滿　涉向對方耳邊大叫　兼恐嚇斬開你十八碌

律政司前律政書記，涉嫌不滿一名同事曾為上司做證人指證他，便在辦公室內多番滋擾該同事，包括在其耳邊大聲叫囂，及多番作出恐嚇性言論，同事終報警。書記否認指控，案件今(18日)在東區法院開審，控方在庭上播上疑為被告向事主所說部話語的錄音，包括：「x你老味！認清啲手指呀，新義安嚟㗎！」又低聲說：「你個衰樣，我斬開你十八碌，將你賓周當豬仔腸呀。」 事主作供時直言感害怕，擔心被告找黑社會斬他手指。

男被告王寶順（57歲）聲稱「冇錢」，沒有聘請律師親自應訊。他否認於2017年7月12日在金鐘道政府合署1樓律政司116室內，毆打中國籍男子王勝，方式為近距離向王大聲叫囂，引致他耳鳴；他亦否認於2018年1月2日及1月3日在同地威脅王勝會使其人身遭受損害，意圖使王勝受驚。

事主王勝(圖)稱遭被告王寶順侮辱及恐嚇感憤怒。(林樂兒攝)

事主稱右耳出現嗡一聲

事主稱他於2015年入職律政司，與被告同為律政書記，雙方在同一辦公室工作。第一次事件於下午5時半左右發生，當時事主在工作，被告突然朝向他叫喊。事主形容被告一邊行近一邊謾罵，著他「小心過馬路」，其後更多次在耳邊大聲說話；最近的一次只離其右耳約9厘米，令他右耳「嗡一聲」。

受滋擾感憤怒

控方播出一段夾雜粗口的錄音，有人罵「人渣」、「粉腸」及多次叫「小心過馬路！」另一人曾反問：「你恐嚇我呀？」並著對方勿在耳旁說話。

事主稱當時覺得受到滋擾、侮辱及恐嚇，感到憤怒。他晚膳後右耳仍然不適，繼而求診，並獲一天病假，復工時向上級反映被告所為。

怕被告找黑社會人斬他手指

事主續道，第二次事件於早上近9時發生，他在座位吃早餐，被告走來說：「認清楚啲手指啦。」又問他曾否聽過「新義安」。事主擔心被告會找黑社會斬他手指，並稱看到被告步近仍未開聲已覺害怕，因不知對方會有何動作，且事發時間為早上，附近較少同事。

事主將恐嚇錄音交上司

第三次事件亦是被告走近罵事主，並壓低聲線恐嚇要把事主「斬開十八碌」。事主就這兩次恐嚇事件即時將錄音傳給上司，並在最後一次恐嚇當日往警署報案。

控方播出該兩段錄音，其中一段有人說：「x你老味！認清啲手指呀，新義安嚟㗎！」另一錄音則有人低聲說：「你個衰樣，我斬開你十八碌，將你賓周當豬仔腸呀。」 後來王回應：「犀利！我都覺得精彩，一個人每個月攞5萬幾蚊人工，日日返嚟騷擾人，唔做嘢呃錢，浪費公帑。」

被告質疑錄音是找人假冒

被告透露抗辯方向，承認曾在走廊時大叫，但不曾於當日在事主耳邊吵嚷，並質疑有人假冒其聲線錄音。他又稱辦公室於2017年3月左右出現茉莉之類的異味，他因此皮膚灼傷，懷疑事主落毒，曾去信特首投訴。事主於2018年10轉職其他部門，而被告則稱他於去年辭職。

案件編號：ESCC468/2020