從理論到實踐　航天工程碩士生兩入煤氣公司實習：望將來回港工作

新冠肺炎疫情持續逾半年，不少海外交換遊學的活動都被迫取消。因疫情滯留香港的英國名校碩士生黃致翹透過在煤氣公司暑期實習計劃，在企業物料供應部參與了貨倉辦公室的設計，學習了運費成本等專業知識。 事實上，是次已是黃致翹第二次在煤氣公司實習，在2018年他就曾參與過煤氣公司的暑期實習，對於實習經驗他認為：「可以將理論付諸實踐，其實係好好的經驗，未來有機會我都想回香港工作。」 煤氣公司每年會招收60個實習位，受新冠肺炎疫情影響，今年收到的申請達4000份，較以往每年收2000份大增一倍。

兩次在煤氣公司實習的經歷，都給黃致翹留下了很好的回憶。2018年時，經過面試他進入策略及創新部，負責的同事得知他會電腦輔助設計（Computer Aided Design，簡稱CAD），於是便鼓勵他發揮所長，利用煤氣公司的軟件及硬件。他成功在實習期畫出了小型遙控挖掘機「小天鵝」的立體3D圖，在藉由3D打印機做出了實體模型，雖然兩年過去了，模型仍然作為展品放在公司內。

黃致翹（左）和黃芷琳（右）都曾參與煤氣公司的暑期實習計劃。（袁澍攝）

3月回流香港 再入煤氣公司實習

受到疫情影響，許多在海外讀書的港生都回流香港，在倫敦帝國理工修讀航天工程碩士學位的黃致翹亦在3月時亦回港。由於兩年前的實習留下了不少美好回憶，因此他今年再次遞出申請，成功進入企業物料供應部。

在新的部門黃致翹不但參與貨倉辦公室的設計，更接觸到許多運費成本、預算計算範疇的知識，他更突發奇想，試用學校學習的航空知識，解決運費的計算，雖然最後證明是不可行的，但他覺得這樣的機會很難得，「可以將理論付諸實踐，其實係好好的經驗。」

至於今年的實習，黃參與設計的貨倉辦公室不再只是一個模型，設計已被煤氣公司採用，並已在大埔的貨倉處興建。他有些遺憾地說，因為疫情關係不能親身到倉庫看看。望兩年的實習成果、總結工作的環境和氣氛，「如果可以，我都希望可以返來香港工作。」

從實習到全職 城大女生找對前路

至於畢業於香港城市大學工商管理學士學位的黃芷琳，是2019年煤氣公司的暑期實習生在零售市務部工作，實習期間，曾設計單張、參與籌辦大型博覽會等，「在這裡感覺被聆聽，被尊重。」因為優秀的表現，實習結束後她獲聘於零售市務及營業部當兼職市務助理，並成功在今年的8月成為了全職員工開展事業，事實上，工作期間她更發現了自己在網絡營銷方面的興趣，會因此向資深的同事求教。

煤氣公司人力資源總監范潔儀透露，篩選申請者時，學科背景並不是最重要的，關鍵還是看申請者的態度和目的。（袁澍攝）

每年招60位實習生 態度及目的最重要

煤氣公司開展暑期實習生計劃已經有20年，為DSE生及大學生提供暑期職場學習機會。為期8個星期的實習，實習生不僅可以參觀煤氣公司多項設施、項目等，還會接受演講技巧、辦公室社交技巧和創新技巧的訓練，最後則需要完成專題研習和公益義工活動。

項目推出至今，每年大約會受到2000份申請，今年因為疫情關係更飆升至4000份。煤氣公司人力資源總監范潔儀表示，經過篩選、面試，最終會選取60人參與實習，她透露揀選實習生時對學科背景要求不嚴格，反而更注重申請者的目的和態度：「明顯向hea（敷衍）過一個暑假的，一定唔得。」