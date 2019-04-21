中四生煤氣公司熱線中心實習體驗驚嘆：如同每日做足9小時聆聽試

2019年中學文憑試（DSE）接近尾聲，應屆考生固然鬆一口氣，而就讀中四、中五學生則要開始計劃未來；為讓中學生及早認清前路，煤氣公司透過「職涯縮影」學生職場體驗計劃，讓中學生及早認清就業傾向、認識社會。 煤氣工程學院院長杜永明表示，高中學生對工程學科分類的認識不多，對就業路向感到不清晰，冀透過活動讓學生認識行業。有中四學生體驗熱線中心工作後，形容過程中感受到很大壓力，「客人講嘢好快，（職員）每日工作9小時會接120個電話，好似做足9個鐘Listening咁（聆聽考試）。」

學生同時透過VR（虛擬實境）訓練系統，化身成煤氣工程人員到家居進行「定期安全檢查（RSI）」。（洪嘉徽攝）

「職涯縮影」提供一連串體驗活動予參與學生，包括求職技能培訓、管理技巧、煤氣公司實習體驗、新界農場「耕田」體驗等。

學生到總部實習 VR體驗「漏煤氣」、「爆燃」​

本年3月，18名來自浸信會呂明才中學的中四及中五學生，到煤氣公司總部實習，當中包括運用工具模擬進行喉管「卡壓」及「測漏」工序；學生同時透過VR（虛擬實境）訓練系統，化身成煤氣工程人員到家居進行「定期安全檢查（RSI）」。

相關VR系統近月正式引入煤氣工程學院，為工程人員作模擬訓練之用，若程序步驟出錯，將會導致「漏煤氣」甚至「爆燃」。

中五級學生莫宛霓形容，經歷一系列活動，接觸到不同範疇業務，包括對管道鋪設工程有更多認識。展望大學選科，有感DSE越來越近的她指，初步傾向選讀就業前景較佳的土木工程學科或商科。

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浸信會呂明才中學生於3月到訪煤氣公司總部。（左起）中五級學生潘蘊妍、莫宛霓；中四級學生李志穎、陳駿樂。（洪嘉徽攝）

中四生體驗客戶服務熱線工作 日接120個電話

至於中四級學生陳駿樂在體驗客戶服務熱線中心體驗，直言短短1小時體驗，已感受到接線職員的工作辛苦，同時承受很大壓力，他形容：「客人講嘢好快，（職員）每日工作9小時會接120個電話，好似做足9個鐘Listening咁（聆聽考試）。」

煤氣工程學院冀學生及早認識社會

煤氣工程學院院長杜永明是「職涯縮影」活動的總舵手，他接受訪問時笑言，熱線中心的體驗，能讓學生日後更體諒電話客戶服務員的工作；而整個計劃並非以吸引他們加入煤氣公司為目標，而是他近年觀察到中學生對職場的認識有限，因此以職涯體驗作切入點，讓他們預早認識社會、自身興趣及專長，同時提起他們對燃氣行業的興趣。

杜永明又指，中學生對工程學科分類的認識不多，對就業路向感到不清晰，基本上亦沒有機會接觸燃氣工程，因此部分「職涯縮影」活動滲入相關知識，讓學生有初步概念。

煤氣工程學院和城大能源及環境學院於2018年開辦的燃氣工程選修科。杜永明表示，截至目前已有32名學生選修。（鄺曉斌攝）

事實上，本港大學目前沒有燃氣工程相關的主修科目，只有煤氣工程學院和城大能源及環境學院於2018年開辦的燃氣工程選修科，杜永明透露，自去年正式開辦以來，已有32名學生選修。其餘則有與職業訓練局（VTC）合辦的1年全日制基本技工證書BCC、2年兼讀制職專證書CVE、3年兼讀制職專文憑DVE（氣體燃料工程），以及屬於資歷架構第四級、3年兼讀制的專業文憑（氣體工程）。

杜永明表示，與城大合辦選修科，實際是為開辦燃氣工程主修科鋪路。（鄺曉斌攝）

長遠冀可開辦燃氣工程主修科​

杜永明又提及，本港工程行業百花齊放，很多公司都在搶人才，他直言在吸引年輕人入行方面會有壓力，目前缺乏主修科的情況下，大學生對燃氣工程的認知自然不高，公司近年因而積極到院校舉辦招聘講座，以及合辦更多文憑課程，廣納賢才。

長遠而言，杜永明坦言與城大合辦選修科，實際是為開辦燃氣工程主修科鋪路，煤氣公司與大學方面有持續探討此想法的可行性。

現時煤氣公司為大學畢業生設見習行政人員計劃；此外中三至中六學歷的人士，可選擇應徵氣體、氣體網絡、機械或電機範疇技工學徒，完成學徒計劃後，則有機會獲聘為技術員。