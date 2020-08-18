聲稱要為示威者報仇　司機兩度以氣槍指向警車　認罪候判

貨車司機聲稱不滿警員對示威者方式，去年在東區走廊切線，令在旁警車需急煞停，警車追截他時，他更兩度下車並以氣槍指向警車，最後終被制服。警方之後在其身上搜出手術刀，又在其家中搜出武士刀，被告警誡下直認：「啲警察咁樣打啲示威者，我幫佢地報仇。」又稱計劃用手術刀「捅啲警察」，更曾在電話訊息透露要殺死警員支持逃犯條例的人士。司機今（18日）在區域法院承認管有仿製槍械等共3罪。案件押後至9月1日判刑，期間被告繼續還柙。

辯方指被告受示威活動影響

被告梁逸志，38歲。他今承認管有仿製槍械、在公眾地方管有攻擊性武器和危險駕駛3罪。庭上透露，被告有多個案底，包括普通襲襲。據悉，被告患有自閉症。

辯方庭上求情指，被告案發時非因警員挑釁而犯案，而是受示威活動中的警民衝突影響。

被告梁逸志在區域法院承認管有仿製槍械、在公眾地方管有攻擊性武器和危險駕駛3罪。(資料圖片)

被告突從後切線令警車煞停

案情指，一輛警車於去年9月4日下午6時許，沿東區走廊西行線行駛。期間，被告駕駛的輕型貨車突然從後切線，令開車的警員需煞停警車，避免和輕型貨車相撞。

警車因此響起警號，並開揚聲器要求被告停車。惟被告未有理會，並繼續駕駛輕型貨車沿電氣道和渣華道繼續行駛，警車展開追截。期間，被告舉起氣槍並把手伸出槍外。

被告下車用氣槍指向警車

貨車駛至新都城大廈附近一個燈位時，被告一度下車，把氣槍指向警車，惟被告隨即上車，再開車離開，曾兩次衝紅燈。而輕型貨車駛至建華街時，被告把車停在行人路並下車，再把氣槍指向警車。警車上的三名警員亦下車，要求被告放下氣槍。

被告身上有手術刀

被告最終放下氣槍，警員上前制服，檢獲氣槍和彈匣，警方又在被告身上檢獲兩把手術刀。被告警誡下稱：「啲警察咁樣打啲示威者，我幫佢地報仇」，又計劃用手術刀「捅啲警察」。

電話訊息談及要殺死警員

此外，被告的電話中的訊息，談及要殺死警員和逃犯條例的支持者。警方之後在被告的住所，搜出其氣槍，以及兩把武士刀。

會面透露需定期到青山醫院覆診

被告在錄影會面稱，他患有精神病，需定期到青山醫院覆診。他又解釋，在警誡下稱要替示威者報仇，是因警員在8.31當天濫權。他稱要「捅啲警察」，因警員作無理拘捕和施放催淚彈。被告計劃殺死休班警員，但沒有特定目標。

他在錄影會面亦稱，被警車追截期間曾開多槍。

案件編號：DCCC105/2022