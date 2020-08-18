新冠肺炎｜仁濟外科男病人入院第3天化驗揭初步確診　常拉低口罩

新冠肺炎疫情持續，政府在今日（18日）疫情記者會中公布，仁濟醫院外科病房一名64歲男病人昨日接受檢測，結果為初步陽性個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，該病人因肚痛入院，持續發燒至肚痛問題痊癒，經檢測後初步確診，由於他在病房內經常拉低口罩，故同一病格共6病人被列密切接觸，另有7名醫護須接受醫學監測。

仁濟醫院外科病房一名64歲男病人昨日接受檢測，結果為初步陽性個案。（資料圖片／郭倩雯攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，初步確診的男病人在上周六（15日）因肚痛而到急症室求醫，入院時低燒，但醫護考慮到急性肚發炎都會有發燒情況，故集中其肚痛問題，安排他入住外科病房，檢測會否屬膽囊炎等。惟病人接受超聲波等多項檢查後，仍找不到肚痛的病因，而病人昨日（17日）沒再肚痛，卻持續發燒，故被安排轉往負壓病房及接受檢測，同日初步確診。

劉家獻指，接觸追蹤時發現，病人在病房內常拉低口罩，故6名曾住同一病格的病人，被列密切接觸者。當中4人仍然留醫，會進行檢疫，2人已出院。

至於負責照顧該病格的醫護人員方面，劉家獻說，接觸該病人的6名醫護有穿足醫護保護裝備，但為安全起見，該6名同事要接受醫學監測。另有1名醫護為病人進行咽候採樣時，在步出病房前已除下N95口罩，故亦列為其他接觸，須列入醫學監測。醫院會為涉事病人及7名醫護安排病毒檢測。他表示，暫時無醫護同事被列密切接觸，涉事病房經消毒清洗後已恢復運作。

未安排所有入院病人檢測 劉家獻：會就事件檢討盡早辨別

被問到會否為所有入院安排病毒測試，劉稱，入院時是否檢測，需視乎病人臨床情況，他強調醫護警覺性高，如住在「疫廈」、有接觸史或部份來自老人院的病人，入院時皆會安排檢測，但他稱，醫管局會就事件檢討，以盡早辨別新冠肺炎病人。

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