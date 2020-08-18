新冠肺炎｜荃灣帝盛酒店成等候結果中心　入境人士自行乘地鐵離開

本港新冠肺炎疫情持續，政府數月前租用九龍城富豪東方酒店作「等候檢測結果中心」，但現已約滿。衞生署表示，由昨日起（17日）改為租用曾有確診海員入住的荃灣帝盛酒店。若由香港國際機場入境的人士，未能於同日取得檢測結果，會安排乘坐專車前往酒店，以等候檢測結果。 有從外地返港的市民指，對政府的檢測速度感到滿意，指昨日抵達酒店，今早11時已得知結果陰性，並自行到地鐵站離開。亦有的士司機指市道蕭條，明知道乘客為高風險人士，為生意會照樣接載。

荃灣帝盛酒店今早（18日），門外已圍起水馬並關上閘門，曾有醫管局車輛及3名「CircleDna」人員進入酒店。由於酒店位處工業區，不見市民路經此地。

酒店外有逾10名警員及兩輛警車在場戒備，並要求記者離開酒店外行人路範圍。而多輛的士則在酒店外停泊，等候獲通知檢測結果離開酒店的入境人士。記者在現場所見，兩個小時內，約有30人離開酒店乘的士離開，亦有數人等待停雨後，拖著行李箱自行離開。

有附近工廈保安人員透露，警方於昨日下午設置水馬並派員駐守，並指今早開始有大量的士在場等候。該保安稱，因酒店與工廈相隔一條馬路，認為十分安全，不擔心會受到感染。

的士司機：市道差，咩客都要接

不願露面的的士司機陳先生表示，今早在電台得知該酒店轉為入境人士等候檢測結果中心的消息，碰巧駛經葵涌，因而到酒店外等候上客。他指，入境者檢測結果呈陰性才可離開酒店，不認為接載離開酒店的乘客會受感染。但他強調，當乘客離開車廂後，會為車廂消毒。他又指，現時市道蕭條，即使明知道乘客為高風險人士，亦會照樣接載，「市道差，咩客都要接啦。」

返港人士對檢測速度感滿意

操普通話、昨日下午從台灣探親返港的曾先生，今日中午12時拖著兩個行李箱離開酒店。他對政府的檢測速度感到滿意，指昨日約5時抵達酒店，今早11時已得知檢測結果為陰性。他指，離開前已獲派發手帶，回家後需自行隔離14日。問到為何不乘搭的士離開，他解釋大窩口地鐵站距離酒店不遠，可直接回家。