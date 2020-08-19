海高斯風球｜22小時由1號升至9號風球　未破71年前「急升風」紀錄

熱帶氣旋「海高斯」昨日迅速襲港，由低壓區迅速增強為颱風，令天文台在不足22小時內，從一號風球升級至九號風球，成為天文台有紀錄以來，第四位最短時間「升呢」至九號風球的「急升風」，以5分鐘力壓2003年的杜鵑。 細數歷年九號風球或以上的熱帶氣旋，最短時間「升呢」至九號風球的熱帶氣旋出現於1949年，一個無名颱風只消13小時15分鐘，便令天文台由一號風球升至九號風球，風災造成1死3傷；第二位是1961年「愛麗斯」，約16小時；第三位是1979年「荷貝」，約21小時；第五位是「杜鵑」，接近22小時。

延伸閱讀：海高斯風球｜天文台發9號風球 不足24小時1號波升至9號波

8月18日晚上，八號風球高掛時，仍有不少市民在尖沙咀追風。（李澤彤攝）

南海低壓區日前開始增強，並生成熱帶低氣壓。天文台昨日凌晨3時40分發出一號戒備信號，下午2時20分改發三號強風信號；至晚上10時40分曾發出八號東北烈風或暴風信號，在今日凌晨1時30分則改發九號烈風或暴風風力增強信號。期間「海高斯」由熱帶風暴，增強為強烈熱帶風暴，再升級至意料之外的颱風，中心附近持續風力達至每小時130公里。由一號風球增至九號風球，僅為22小時。

海高斯今早在澳門西面約25公里的珠海登陸，移入內陵並逐漸減強消失。天文台在早上7時40分改發8號風球，11時許降至3號風球，下午1時半前取消風球。

颱風海高斯襲港，天文台轉風球過程。（香港01製圖）

1949年無名風造成1死3傷

香港天文台有紀錄以來， 1949年9月，一個無名颱風在短短13小時15分鐘，令天文台要由一號風球增強至九號風球，當年該颱風在香港以南70公里處掠過，比海高斯最近香港再近10公里，造成1死3傷，香港邊界以外海域有11人溺斃，。

排第二位是1961年5月「愛麗斯」，天文台在16小時35分鐘內，也由一號風球升至九號風球，之後更改掛十號風球。「愛麗斯」共奪去5命，釀20人受傷，10艘船隻受損，包括1艘遠洋輪船及9艘漁船，九龍何文田的文華村重創，至少6間村屋倒塌。

本港頭五位最短時間由一號增強至九號風球熱帶氣旋

「荷貝」橫掃本港致12人罹難 船隻毀壞嚴重

排第三位是1979年8月「荷貝」，它迅速橫過新界，在21小時5分鐘內，天文台由一號風球升級至九號風球，半小時後改掛十號風球。「荷貝」橫掃本港致12人罹難，260人受傷，約2,000人需入住政府臨時庇護中心，另有53間寮屋倒塌，796人無家可歸。

本港海港內有11宗撞船事件，共涉及18艘船隻，9艘的船纜與浮標分離，另外兩艘擱淺。一艘10,300噸級希臘註册輪船「Argonaut」號撞向天星碼頭後於九龍公眾碼頭擱淺。一艘巴拿馬輪船「New Ming Ren」號於新界大欖涌擱淺。一艘難民船「Huey Fong」號於大嶼山東北部大青洲擱淺。英國皇家海軍艦「Beachampton」號在避風塘被一艘漂流中的3,500噸級輪船撞擊受損。多艘小船受到嚴重破壞，27艘遊艇沉沒，另外69艘受損；85艘住家艇沉沒，另外30艘損毀；漁船或其他種類的小艇方面，有56艘沉沒，108艘損毀。

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「杜鵑」傷22人 多處停電

繼今次「海高斯」後排第五位的，是2003年「杜鵑」，於一號風球生效21小時55分鐘後，升至九號風球。「杜鵑」吹襲下，一艘載有4名內地船員的蝦艇於西貢對出海面失蹤，全港多個地區共有85宗塌樹及數宗高空墮物報告，共22人受傷，元朗多處地區停電，約300戶居民受影響，本港機場有221班航機取消及139班航機延誤。

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