海高斯風球｜天文台發9號風球　不足24小時1號波升至9號波

颱風「海高斯」襲港，天文台今日（19日）凌晨1時30分更發出九號烈風或暴風風力增強信號，預料本港風力顯著增強。天文台指，過去數小時，海高斯採取較為偏西北方向移動，並有所增強，提醒市民現時切勿外出。 預測海高斯將於未來數小時最接近本港，於香港天文台西南100公里左右掠過。海高斯亦正為廣東沿岸帶來狂風大驟雨，本港風勢會進一步增強，天文台提醒市民今早出門時請留意最新的天氣消息。

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颱風海高斯——天文台轉風球過程。（香港01製圖）

天文台昨凌晨始發1號風球

天文台在今日凌晨1時，將「海高斯」由強烈熱帶風暴升為颱風。而昨日（18日）晚上10時40分曾發出八號東北烈風或暴風信號，平均風速達每小時63公里或以上。

在今日上午1時，海高斯集結在香港天文台之西南偏南約90公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向珠江口以西沿岸一帶，料今日會在珠江口以西沿岸一帶登陸。

海高斯襲港迅速，在不足24小時內，已由1號風球升至9號風球。天文台由昨日凌晨3時40分發出一號戒備信號，下午2時20分改發三號強風信號；至晚上10時40分曾發出八號東北烈風或暴風信號，在今日凌晨1時30分則改發九號烈風或暴風風力增強信號。

對上一次發9號風球為超強颱風「山竹」

天文台提醒，海面有非常大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。而受風暴潮影響，加上是天文大潮，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。

另外，澳門氣象局則預料，發出九號風球的機會為中等至較高，並已發出橙色風暴潮警告。

翻查資料，去年天文台並沒有發出過任何九號烈風或暴風風力增強信號，最高僅得一次由熱帶風暴「韋帕」帶來的八號風球。而對上一次天文台發出9號風球，已是2018年超強颱風「山竹」，其後更改發最高的十號颶風信號。