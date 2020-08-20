黎智英涉刑恐東方記者｜事主認只要黎在港　無重要工作便擺位監察

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者案續審，事主接受辯方盤問下，承認他所隸屬的「專案組」，若無其他重要工作，每日都會監察黎智英，包括尾隨他外出用膳及前往機場，並解釋這叫做「擺位」。辯方隨後引述東方的文章，質疑東方報道黎的事宜時，將他塑造成負面的形象，事主則謂：「我哋係如實報道。」

被告黎智英（72歲）否認於2017年6月4日在維園內近音樂亭，威脅X會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

認定期在黎家門口守候

黎由資深大律師Peter Duncan及大律師許卓倫代表。X在辯方盤問下，透露現時在《東方日報》任職採訪主任，他於2013年前加入「專案組」，兩年後成為小組主管。小組會定期在黎的家門守候，尾隨對方活動，例如黎外出用膳時會在餐廳外等候，亦試過跟著黎前往機場。至於有無跟過黎的子女上學，X稱如誤以為黎在車上便會跟隨，但他本人未試過。

黎在港便會「擺位」

被問及其小組是否恆常尾隨黎，X答：「如果唔喺香港，我哋唔會。」又指小組亦有其他工作。辯方追問，若無其他重要工作，專案組會否每日監察黎智英？X承認道：「我哋叫擺位，係囉。」

眾多行家擠迫才會近距離拍黎

辯方引述數篇文章，指東方於2014年8月報道黎智英被追訪時，其座駕疑輾傷一名記者，附圖顯示多人包圍黎的座駕。辯方問X，該些追訪的記者有無遵守新聞操守？X指自己不在場，並就圖片回答：「如果阻到行唔到，咁一定有違反操守，但我唔知下一秒係咩狀況。」他又稱，除了在眾多行家擠迫採訪的情況之外，沒有近距離拍攝黎智英。

強調如實報道

辯方再讀出另一文章，質疑東方報道時把黎塑造成負面的形象，X則謂：「我哋係如實報道。有負面咪報負面囉，有正面就報正面。」他同意《東方日報》與《蘋果日報》是很大的競爭對手，要翻查紀錄才能確認東方有無對黎或者蘋果日報作出正面報道。

指訃告非新聞

辯方續指，東方於2014年8月刊登訃告，指「黎志英」患愛滋病及多種癌症併發不治身亡，訃告最後一句為「請2傳霉員工節哀順變」。X稱該文並非新聞，他不清楚這與黎智英有無關係。

審訊明續。

案件編號：WKCC956/2020