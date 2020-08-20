2020年教師基準試成績公布　英文及普通話聆聽卷達標率下跌

教育局今日(20日)公布教師語文能力評核（教師基準試）成績，今年大部分卷別的達標率均有改善，其中英文科寫作卷較去年上升7.8個百分點，達標率逾五成；普通話拼音卷較去年上升7.5個百分點。英文聆聽卷及聆聽與認辨卷的達標率下跌，分別跌8.1個百分點及7.5個百分點。

教育局今日（20日）表示，參加2020年6月及7月舉行的教師語文能力評核（筆試及口試）的考生，將於明日起收到考評局寄出的成績通知書。本年度共有1,213名考生參加英國語文科評核，以及1,124名考生參加普通話科評核。

考生下周二仍未收到成績通知書 可與考評局聯絡

教育局發言人說，教育局每年舉辦教師語文能力評核的目的，是讓教師及有志成為英文科或普通話科教師的人士，通過參加評核取得語文能力要求的資格。考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。若考生在下星期二（25日）仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡。

評核報告將於今年十月在考評局網頁及教育局網頁發布。報告分析考生的表現，並說明考生表現出色的強項及有待改善的地方，供考生、學校及師訓機構參考。另外，評核試卷（連同聆聽評核光碟、建議答案及評核報告）將於10月發售。

考生如欲覆核成績，可於8月27日或以前辦理申請手續。提出覆核成績的考生，會在9月24日或以前接獲覆核結果。

有意在日後達到語文能力要求的人士，可參加評核及或申請豁免。下一次接受教師語文能力評核和豁免語文能力要求的申請將分別在2020年9月及11月展開，詳情將於2020/21學年內透過教育局通函公布。

至於「課堂語言運用」，發言人補充任教相關語文科目的常額教師須在第一年內達到有關語文能力要求。受到疫情影響，教育局已將2019/20學年的限期順延一年，部分未完成的「課堂語言運用」評核會在下學年恢復面授課堂後進行，就有關具體安排，教育局會聯絡尚未完成評核的考生，並在可行情況下於今年年底前發出成績通知。