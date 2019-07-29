【教師基準試】普通話聆聽達標率大跌　「立項」誤聽為「逆向」

考評局公布2019年教師語文能力評核（基準試）報告，普通話評核方面，4份卷別當中，有3份卷的達標率均下跌，其中聆聽與認辨一卷達標率僅62.5%，較2018年急挫15.6個百分點；其次為拼音卷，達標率較去年下降10個百分點至58.3%。 報告分析指，在聽辨音節方面，參加評核者宜在語音基本功方面加強訓練，例如有考生將「 立項 」誤聽為「逆向」或「里巷」；拼音方面，有考生「拌」、「伴」分不清。

四份考卷 僅課堂語言運用達標率升

今年共有1,749人參加普通話評核，按評核報告當中聆聽與認辨達標率為62.5%；拼音達標率為58.3%；口語卷別的達標率為77.2%；而課堂語言與運用達標率為88.8%。然而，除課堂語言運用達標率上升1.1個百分點外，其餘均較去年下降，分別下降15.6、10.6以及6.1個百分點。

考評局今日（29日）公布2019年教師語文能力評核報告，其中普通話聆聽與認辨達標率較去年大跌15.6個百分點。（資料圖片）

報告指，參加評核者需提高普通話的敏感度，例如「針炙」的「炙」字在生活中雖然較常用，但評核中能分辨者偏少；聽辨詞語時，「立項」亦被誤聽成「逆向」或「里巷」。

此外，亦有考生未能識別不符合普通話規範的說法，如「差天共地」、「夠時間」、「主力」等，亦有將普通話用語誤以為不符規範，如「吐苦水」、「我無所謂，班機可不等人哪」等。

至於將漢字寫成拼音的題目，得分率最低的是「韌皮纖維能造紙、編籮筐」；至於將拼音寫成漢字，得分率低的則是「食客蘸甜醬，拌些花生、芝麻」，當中有將「食客」與「時刻」混淆，亦有將「拌」與「伴」混淆；報告建議，考生需擴大詞彙量，掌握普通話常用口語詞。

英文評核有考生混淆「bring」及「brain」

至於英文評核方面，有1,128人應考，其閱讀、寫作以及課堂語言運用的達標率，分別為83.9%、42.4%以及91.9%，分別較去年下跌0.2、0.6以及3.7個百分點。

英文說話卷達標率，則上升0.4個百分點至58%，聆聽卷則較去年上升10個百分點至86.4%；然而報告仍建議，考生宜留意日常地道英語的組合及成語等；亦要注意字詞間稍有不同的發音，已形成另一個字詞，其中有考生混淆「bring」及「brain」。