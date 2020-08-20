明年1月渣馬因疫情再延期　田總：3、4月最有可能　下周五有公布

全港體壇盛事之一的渣打馬拉松，今年初因疫情關係取消，各位已準備好的健兒不能大展身手，失望而回。至今年7月，本港再爆發第三波疫情，更屬本土爆發，繼旅發局昨日（19日）宣布香港美酒佳餚巡禮移師網上舉行，以及取消11月的香港單車節後，再有大型活動因疫情影響而需延期。有消息指，明年1月24日舉行的渣馬將要再度延期。 田總首席副會長高威林就此接受《香港01》查詢時坦承，2021年渣馬「最有可能是三、四月，甚至到明年十月舉行。」他又指，下周五（28日）會與政府部門等開會，並說部份安排要港府定案，會議將「乜都會傾晒」並會有終極決定，令外地選手有機會到港比賽。

渣馬主辦單位擔心疫情及其他事項影響，欲將比賽日期延期最早四月。（資料圖片/李澤彤攝）

以往曾負責渣打馬拉松的香港業餘田徑總會首席副會長高威林承認，明年一月舉行的渣馬延期可能性高，最有可能於三或四月，甚至到明年十月舉行，「我哋要遷就過年年宵、維園花展，加上五至九月香港太熱，唔係好選擇，選手好易會受傷，如果係二月又根本改嚟作用不大，的確今年疫情係一月開始嘛！」

以往負責渣打馬拉松的香港業餘田徑總會首席副會長高威林承認，明年渣馬最有可能於三或四月，甚至到明年十月舉行，（資料圖片 / 張楊帆攝）

他說，現時距離本來的舉行日期，即1月24日仍有5個月的時間，但要顧及外地的準備，因此要盡快有確實參賽日期等安排，並於下周五（28日）聯同政府有關部門、渣打銀行代表及其他協辦商一同討論及公布安排。

他強調，現時任何安排未有最終定案，坦言要待港府的考慮及支持，「我哋係乜都會傾，乜嘢方面都會坦誠商量，主要係擔心疫情，邊個月份辦行、天氣同參與人數。」此外，一向以來，不少渣馬選手於比賽中著上獨特「戰衣」吸引現場人士目光，高坦言，有關問題亦會有所考慮當中，總之「乜都會傾下」。

渣馬主辦單位擔心疫情及其他事項影響，欲將比賽日期延期最早四月。（資料圖片/李澤彤攝）

本年的渣馬2020原定今年2月9日舉行，但當時受第一波疫情影響， 主辦單位於1月下旬宣布取消今年賽事，名額可預留至2021年。今年5月，賽會再於社交網站發出新消息，明年賽期已定於2021年1月24日。

大會年初已宣布退款之餘，亦會為一眾參賽者預留了下屆賽事同一距離的名額，讓一眾跑手可在明年再次參賽。