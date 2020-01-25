【武漢肺炎】渣馬取消跑手感可惜　黃尹雋陳家豪理解當局決定

武漢肺炎肆虐，政府終於宣布防疫措施，包括取消大型體育運動賽事，以免人群聚集，加速病毒擴散，原定2月9日舉行的渣打香港馬拉松2020，24年來首次無法舉行。 一年一度最大型長跑賽事取消，跑手坦言可惜，但絕對理當局決定。

渣馬自1997年首次舉辦，過去23年來規模有增無減，至今每屆參賽人數超過7萬。今屆賽事會否取消，過去半年一直是跑界熱話，但早前談論的是修例風波，最終卻因武漢肺炎而取消，賽會宣布報名費將全數退回，詳情稍後公布。

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【武漢肺炎】渣馬2020取消 報名費全數退回 詳情稍後公布

黃尹雋（右）與陳家豪（左）原於渣馬半馬同場較技。（資料圖片；潘思維攝）

作為全港最大型體育賽事，頂尖與素人跑手同場作賽，今年因疫情取消，精英跑手坦言可惜。陳家豪與最近屢破香港紀錄的黃尹雋，原本於今年渣馬半馬松同場較技，兩人對於賽事取消皆感可惜，但絕對理解當局決定，黃尹雋表示：「唯有當休息吧！取消比賽減少人群聚集機會，不過最重要是由源日開始對抗疫情，這是最有效的。」

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渣馬自1997年首次舉辦以來，首次取消賽事。（資料圖片；盧翊銘攝）

陳家豪則說：「對香港跑手來說，渣馬是一年一度大比賽，取消了當然可惜，但絕對理解，始終健康和公共衛生最重要。近年我少了跑比賽，但始終會跑渣馬，這是最有『火』的比賽；原先打算2月底『收爐』，現在提早休季，會先處理好其他工作，再研究會否參加海外比賽。」

黃尹雋又提醒各位跑友，雖然賽事取消，但「練咗就練咗」，不用沮喪：「調節好心態，練好的始終是實力的一部份，跑步已經是我們的生活。」