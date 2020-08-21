抗疫基金｜汽車零件銷售定性非零售業不獲資助　業界指政府審批亂

因應新冠肺炎疫情的打擊，不少行業都或多或少獲得抗疫基金的支援。惟有部分行業未獲支援，相信是定義上有爭議，例如汽車零件銷售的營運方式較為「混合」，既會向一般大眾銷售零件，又會向車房出口維修零件。民建聯立法會議員周浩鼎及梁志祥召開記者會，今日（21日）要求抗疫基金支援汽車零件銷售業。周浩鼎指零售業定義令人「摸不著頭腦」，有業者稱前兩波疫情未獲任何支援，希望第三輪抗疫基金可以考慮業界。 記者翻查抗疫基金的官方網站，當中「零售業資助計劃」指，「零售業是指向一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用的商戶。」

今日（21日），民建聯立法會議員周浩鼎及梁志祥召開記者會，要求抗疫基金支援汽車零件銷售業。（楊嘉朗攝）

業界指有業務相似店舖獲批

於元朗錦田街從業汽車零件銷售業超過30年的金先生指，雖然「有做車房生意」，但多年營業都經常有客人入內購物，認為符合向一般大眾銷售實體貨物的要求。他又認為審批條件不清晰，同街有業務相似的店舖獲批，但他卻申請失敗，抗疫基金回覆指他的業務主力非零售。他指在錦田街的類似行業獲批及不獲批的比例大概2比8，形容現時是慘淡經營，日均只有一、兩單生意，希望政府第三輪抗疫基金可以為業界考慮。

梁志祥促請政府盡快支援，他指跟據非正式統計，全港有超過500間汽車零件銷售企業，形容若情況持續可致結業。周浩鼎指零售業定義令人「摸不著頭腦」，同時 向政府反映「規矩係死，人係生」，認為在疫情下應從寬處理。他又指基金有漏洞，很多行業都支援不到，會再向政府反映。