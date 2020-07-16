防疫抗疫基金｜社署津助機構興趣班導師計劃　延至31日截止申請

社會福利署今日（16日）表示，「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」的申請截止日期會延至本月31日，以助因各種原因未能於原訂截止日期前遞交申請的合資格興趣班導師。 申請詳情可瀏覽社署網頁，填妥的申請表格須經由相關的津助福利服務單位向社署遞交。

社會福利署今日公布「社會福利署津助機構興趣班導師補助金計劃」的申請截止日期會延至本月31日，以助因各種原因未能於原訂截止日期前遞交申請的合資格興趣班導師。申請詳情可瀏覽社署網頁，填妥的申請表格須經由相關的津助福利服務單位向社署遞交。

計劃屬於第二輪「防疫抗疫基金」的項目，為社署津助機構轄下青年中心、長者中心、社區中心、康復中心等津助福利服務單位，因應疫情暫停服務令所聘用的興趣班導師損失收入而提供補助金，紓緩新冠肺炎疫情的影響。

第二輪防疫抗疫基金中，社署津助機構興趣班導師計劃，延至本月31日截止申請。（資料圖片）

計劃為在本年2月至8月期間，受聘或曾協議受聘於社署津助機構營辦的津助福利服務單位，為服務使用者提供有關藝術、舞蹈、手工、體育等方面訓練的每位合資格興趣班導師，提供一次過7,500元的補助金。

若有關興趣班導師已向教育局遞交向學校學習或興趣活動班導師提供紓困資助的申請，或已向康樂及文化事務署遞交向註冊體育教練提供補助金的申請，則無需重複向社署申請。