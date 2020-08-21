全民檢測｜林鄭否認檢測完才鬆綁社交距離限制　無就疫情道歉

港府今（21日）公布全民自願檢測詳情及總結連月來的抗疫工作，特首林鄭月娥於記者會上不點名批評傳媒引述「消息」指檢測完才放寬社交距離，她強調此舉並非港府目前取態，呼籲市民忍耐，待未來一周疫情明朗化。林鄭月娥又多番強調，並無為全民檢測參與人數訂立硬指標，又指近日確診個案有所回落，「（市民）無咁大積極性參加，係人之常情」。 第三波疫情導致多人離世，被問到會否就抗疫不力包括海員換班制出現漏洞等致歉，以及有否官員須問責下台，她未有正面回應，僅指特區政府從未鬆懈 ，亦與同事本着不斷總結經驗應對疫情。

林鄭月娥指，政府暫無取態必須待全民檢測完成後，始會考慮放寬社交距離措施。（羅君豪攝）

《南華早報》早前引述消息指，待全民檢測完成後，方會放寬社交距離措施。林鄭月娥在記者會中，不點名提及報章的報道，她否認有關說法，強調「唔係我哋取態」，她又多番呼籲市民忍耐，待未來一周疫情發展清晰化，港府將再作部署，「無話完晒（檢測），先至放寬」。林鄭又提及，港府近日已與受影響業界陸續會晤，商討逐步及有條件重開安排，包括食肆晚市堂食、美容業、戲院、運動界，但她未有透露相關條件。

她又指，抗疫措施需作平衡，「極端來說，當然可以（實行）嚴厲（措施）」，但倘市民出現抗疫疲勞，同樣難以達到公共衛生成效。

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有記者問及會否帶領官員率先做檢測，她斬釘截鐵地說，會帶頭檢驗。

被問到全民檢測屬自願性質，倘參與人數少，會否視作失敗而論，林鄭月娥則強調，今次的普及社區檢測計劃，倘無中央支援額外實驗室及化驗人員，恐怕特區政府是沒有能力開展。她又指，港府並無為參與人數設訂立硬指標，「因為需要市民願意」，呼籲廣大市民為己為人，接受檢測。「（我哋）願檢盡檢」，她承認任務艱巨，因坊間有人以陰謀論進行分化，但她期望透過計劃，助本港盡快走出逆境。她又表示，政府專家認為檢測數量做得愈多愈好，亦有人認為如同大海撈針，「但我哋覺得係有用」。



公務員事務局局長聶德權則強調，全民檢測非以參與人數衡功量值，因有關計劃是港府「三管齊下」措施之一，目的是識別隱形患者，消減疫情，港府獲中央支持開展計劃，遂有能力進行檢測及搭建平台，「有檢測比無檢測好，多人（參與）比少人好」。

迴避第3波疫情爆發問責

有記者則追問港府抗疫不力責任誰屬，他提到，港府早前承認海員換班出現漏洞，陳肇始亦承認第3波疫情由輸入個案引致，直言會嚴肅跟進。被問到疫情至今有75人離世，港府會否道歉，以及有否官員需要問責下台，林鄭月娥回應時未有致歉，她提到，抗疫8個月以來，港府從未鬆懈，人手及資源亦全情投入，惟疫情發展以來，病毒狡猾、不斷變化，各地區應對時須不斷總結經驗，亦須不斷完善，「可以講我同我同事都係本著呢種態度應對。」

倘健康碼用作出入公眾地方或餐廳 造成不公現象

林鄭又宣布，7月初中央政府已同意通過程序，善用「健康碼」予港澳兩地居民往返內地，惟因現時疫情反覆，故暫未落實，稍後再公布詳情，至於近日有政黨提倡設立「港康碼」，助識別出入本地場所，林鄭月娥則於記者會上澄清指，政府的「健康碼」是用作出入境及出行之用，市民願花錢購買核酸檢測陰性證明，以便滿足入境國家地區的入境要求。她強調，倘用作出入公眾地方或餐廳，是不切實際，亦會造成不公現象，「（政府）完全無諗過。」她又提到，本港並無條件推行「港康碼」系統，尤其現在社會不是正常環境，市民不願意提交資料。創新及科技局局長薜永恒則補充稱，內地的健康碼是需要有大型實名制度系統的配合，「港康碼」在港是不可行。

他又強調，供出入境使用的「健康碼」只會記錄一般出入境所需資料，以及有效的核酸檢測結果，資料是不變的靜態資料，沒有任何追蹤功能。

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