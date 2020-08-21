全民檢測｜政府招公務員協助最高時薪900元　選舉事務處負責佈場

新冠肺炎全民檢測計劃，林鄭月娥今日會公布詳情。《香港01》獲得政府文件，當局正內部招募公務員，負責採樣中心內的行政工作，其中最高時薪達900元，公務員要自行請假去做。 另外記者接獲消息指，選舉事務處將調派部份職員，協助推行全民檢測，包括佈置檢測場地。有職員表示，未料到需協助相關工作，坦言擔心有風險。

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據內部文件披露，職位分為四類，分別是中心主管、中心主管助理、登記主任及工作人員。

職位分四類 時薪最低$200

公務員事務局今日（21日）向內部部門發信，邀請部門主管提名在職公政府人員或退休公務員，在社區檢疫中心進行行政工作。據內部文件披露，職位分為四類，分別是中心主管（Centre Supervisor），時薪為900元，負責監督中心營運，包括人群控制、市民查詢等，第二類是中心主管助理（Assistant Centre Supervisor），時薪為540元，為中心主管提供協助。



至於第三類職位是登記主任（Registration Officer），時薪為360元，負責協助市民進行網上登記，第四類是工作人員（Workman），時薪為200元，負責清潔、消毒、搬運、收貨等工作。工作日期為9月1日至9月14日，以輪更形式工作。

文件顯示，職位各有不同的應徵條件，已退休的公務員亦可申請。

參加職員事前事後可參加病毒測試

對於保護措施方面，局方強調會有適當裝備，包括口罩、面罩、手套、保護袍等，又指行政職員不會被要求參與採樣程序，做足好防護感染措施，包括登記桌與採樣點會有一定距離。而所有指派到中心工作的職員，在計劃開始前及完結時，可選擇進行病毒測試。

《香港01》接獲消息指，選舉事務處正調配部分人手，協助推行全民檢測，至少涉及選舉部及選民登記部的職員，包括合約員工及公務員職系。據了解，部門正揀選人手，有員工需提交居住地區，之後或需協助佈置場地，及負責正式檢測前的試行工作，暫未知到正式檢測時，會否需提供其他協助。

有職員表示，選舉事務處一般是「季節性繁忙」，例如選舉前特別繁忙，會額外招聘合約制員工，原本負責今年立法會選舉的員工，其合約仍未完結。職員估計，由於選舉已經延期，故政府希望調派相關職員協助全民檢測。雖然現時仍未知道詳細工作內容，不過職員表示，從未料到需負責相關工作，坦言擔心增加感染風險，冀部門盡快交代詳情。

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