全民檢測｜化驗室開支及試劑費用　臨時醫院建造費　北京「埋單」

新冠肺炎疫情持續，港府今日（21日）在公布防疫政策的記者會上表示，中央政府會全力承擔全民檢測的實驗室開支，包括化驗室設置、額外檢測人員及試劑費用，港府則負責化驗室以外的工作支出。 而在亞博館興舉社區治療設施「方艙醫院」及在亞博旁建一所臨時醫院的建造費用，亦由中央負責，由內地委派本港註冊承建商設計，本港施工團隊建造，過程中不需要輸入內地建築工人，設施建成後將按香港標準驗收，再交醫管局營運。

林鄭月娥強調，香港沒有能力進行普及檢測，在得到中央的協助下，才可以三管齊下抗疫，並指要代表港人感激中央政府。（資料圖片 / 羅國輝攝）

林鄭：不存在特區政府要自己給錢實驗室​



港府將在9月1日起推行為期兩周的全民檢測。行政長官林鄭月娥今日在記者會講解防疫政策時表示，中央政府支援香港三大防疫項目，是包括承擔經費。

全民檢測方面，林鄭指，中央負責安排實驗室、額外檢測人員，連同藥劑，全數費用由中央承擔。她強調「不存在特區政府要自己給錢實驗室」，而港府則負責實驗室以外工作，如安排全民檢測採樣地點、招募採樣人員、物流運送及宣傳等。林鄭解釋，因不涉公帑，故毋須招標，亦不存在有利益輸送。

▼中山體育館臨時實驗室▼

深圳市政府負責亞博旁臨時醫院及館內擴建

至於亞博社區治療設施及在亞博旁建臨時醫院的費用。林鄭指，中央政府會安排合資格承建商負責，並由中央承擔費用。

發展局局長黃偉綸解釋，中央安排下，廣東省政府委託了深圳市政府負責亞博旁的臨時醫院及館內擴建設施。即深圳市政府會聘用一間已被香港列入公共工程承建商名冊（建築丙類）承建商負責，按香港提出的「用家要求」，設計及興建臨時醫院，另增建所需的社區治療設施。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

臨時醫院按港標準驗收 交醫管局營運



黃偉綸說，興建費會由內地全數承擔，建成後交醫管局營運。而港府的醫療專家、公務部門人員小組，正與深圳當局交接及討論，他形容現時進展理想，相信短期內可落實所有細節及開始工程。

至於設施的審批及驗收，黃偉綸強調會按香港標準處理。而兩項設施皆由本地施工團隊建造，不需要輸入內地建築工人。他解釋，疫情下，深圳及港府均認同做法可減低口岸壓力及抗疫壓力。

▼高危群組檢測▼