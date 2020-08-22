北區冀實施九巴雙向分段收費　前提須獲當局拍板及平衡區內線客量

九巴早前獲批新界西屯門、元朗及天水圍的17條巴士路線，實施雙向分段收費，並於8月8日起實施。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，實施初期大致暢順，但尚待區內居民熟習新措施運作。 據悉，北區現時行走區內的巴士及小巴線較為疏落，亦希望相關計劃能於區內實施。前提除須獲當局「開綠燈」外，雙向分段收費將影響乘客搭乘模式，令區內線的客量改變，須根據改變的客量分布作調整。九巴回覆指，將利用屯元天今次的先導計劃分析搭乘模式，以檢視擴大計劃的可行性。 運輸署回覆指，如接獲巴士公司就其他地區的巴士路線提供分段收費的申請，運輸署會按上述考慮因素作出審批。

北區區內線班次疏落不穩定

市民由本月8日起，搭乘九巴新界西指定的17條路線，上車以八達通繳付全程車費，下車後在拍卡機拍卡確認，便會將部分車資退回八達通內。據了解，倘能夠獲得運輸署批准，相關雙向分段費計劃將可擴至其他地區，而北區亦涵蓋在內。



北區區議會交通及運輸委員會主席劉其烽表示，現時有固定巴士及小巴路線行走區內，惟相關班次疏落及不穩定，故九巴本月在屯元天實施雙向分段收費，亦希望能套用至北區實行。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，新界西北17條路線實施雙向分段收費初期大致暢順，但尚待區內居民熟習新措施運作。（鄭子峰攝）

倡非繁忙時段出九龍巴士實行

劉其烽續指，現時上水及粉嶺均設有不同巴士線前往九龍及港島區，但此類區外線的特色均是先在區內遊走，他以九巴277E線由上水平天邨往藍田為例，解釋涉事巴士線先從天平邨出發、再經北區運動場區至清河邨，其後再往市區；九巴277X線亦有類似情況，由粉嶺聯和墟為起點，經粉嶺中心、華明邨方駛至藍田。

故他建議，倘九巴能在北區實施雙向分段收費，可考慮於非繁忙時段就上述路線提供雙向分段收費，以便利市民在區內出行，亦能充分利用九巴車隊資源。

九巴：將視乎屯元天先導計劃 再研擴大可行性

據了解，若政府容許雙向分段收費在多區推行，區內線是關注問題之一，因實施雙向分段收費，將影響市民的搭乘模式，或令原有區內線的客量改變，故須根據改變的客量分布作調整。

就北區會否屬下一階段雙向實施分段收費的地點，九巴回覆查詢指，將視乎屯元天的先導計劃，分析搭乘模式以檢視擴大計劃的可行性。而《香港01》亦有就事件向運輸署查詢，獲回覆指運輸署一直鼓勵各專營巴士公司，在財政狀況許可下向乘客提供合適的車資優惠，以減輕市民的車費開支。



在審視專營巴士的個別車資優惠建議時，運輸署的考量是致力在各區維持多元服務、協調及高效的公共交通網絡，讓乘客有服務選擇的同時，亦能顧及各交通服務在營運及財政上得以健康及持續發展。 倘接獲巴士公司就其他地區的巴士路線提供分段收費的申請，運輸署會按上述考慮因素作出審批。