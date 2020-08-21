新巴城巴易手｜買家公司負責人馬良疑是巴士迷　愛坐中環赤柱線

新創建集團宣布出售巴士業務，由Templewater Bravo Holdings Limited牽頭的國際財團，聯同營運夥伴Ascendal Group Limited和投資夥伴漢思能源有限公司，購入新巴及城巴業務。 Templewater Bravo 是善水資本旗下的投資公司，善水資本管理合伙人、居港13年的法國人馬良（Nicolas de Mascarel）表示，對於聯同另外兩間公司購入新巴及城巴感到高興。他又指，已會見兩巴管理團隊，承諾會「保就業、保薪酬、保福利」，目標為延續良好巴士服務，繼續世上最好的巴士服務營運者之一。

鍾情260、6X和6號線可眺山望海

馬良表示，在香港居住了13年，享受與孩子一同乘搭巴士，尤其是乘坐中環至赤柱的260、6X和6號線，認為可在巴士上眺山望海，享受美景。他表示，對新巴城巴印象極好，應用程式讓他可妥善安排行程，不浪費時間，而且車長有禮。

在新冠肺炎下，新巴城巴業務大受影響，他表示，雖然營運面對前所未有的挑戰，但感謝員工堅守崗位，表現出色，為社區提供服務，相信很快可回復。他已會見兩巴管理團隊，承諾會「保就業、保薪酬、保福利」，並提供必要資源，支持業務發展。

馬良表示，Ascendal Group將分享其倫敦、新加坡及其他城市的經驗，以帶來國際視野及業界尖端技術，目標延續良好巴士服務。