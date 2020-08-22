入境處女文員疑洩取資料案　涉及人士達225人　包括高官及法官

入境處一名女文書助理，涉嫌在未獲授權下進入處方電腦系統，並把多名人氏的個人資料，提供予一個社交媒體Telegram的「起底」群組，涉及人士達225人，當中包括警員、立法會議員、政府高官、區域法院法官及裁判官等，被控公職人員行為失當及不誠實取用電腦等6罪，案件今早(22日)在東區法院提堂，被告暫時毋須辯，被告要求保釋被拒，裁判官把案押後至10月19日再提訊，被告還押懲教署看管。

女被告孔穎琛，25歲，入境事務處文書女助理，被控1項公職人員行為失當，及5項在於使本人或他人獲益不誠實取用電腦罪。

控罪指曾擷取特定人物資料

控罪指被告於2019年12月至今年8月期間，在無合理辯解或理由下，於執行公職的過程中作出不當行為，即主動或應身份不詳人士的要求，在未獲授權情況下取用入境事務處的電腦，搜索並擷取特定人物的個人資料，且在未獲採下發放該些人的個人資料。

被告又被指於去年12月23日至今年8月4日五個不同日子中，為使她或其他人獲利，五度不誠實取用特區政府入境處的電腦。

被告疑曾登入系統逾100次

據悉，被告在控罪期間，登入入境的電腦系統逾100次，並取用了225名人的個人資料，涉事人物包括政府高官、警務人員、立法會議員、區域法院法官及裁判官等，亦有包括他們的家人。被告疑把相關資料交予一個Telegram的「起底」群組，令事主受到網絡欺凌及滋擾。

被告手機及電腦有備份資料

警方檢走了被告的手機及電腦，並在內發現有相關資料的備份，而入境處的電腦記錄亦顯示被告曾登入系統，並取走有關資料。

被告透過律師作保釋申請，但遭裁判官拒絕，案件押後至今年10月19日，以待警方檢驗被告的手機及電腦，並作進一步調查。

案件編號：ESCC 1751/2020