入境處四工會譴責有關青山灣中心報道失實　斥嚴重打擊士氣

青山灣入境事務中心有被羈留人士不滿被無限期羈留，聲稱絕食抗議，持續近兩個月。有網上報道指有入境處人員以不人道方式，對待拒絕領取膳食的人士，入境處昨晚發表聲明，斥責報道失實。四個入境處工會今日（22日）發表聯合發聲明，指有關報道沒有實質證據，為「極不負責任的言論」，聲明指報道嚴重打擊前線同事的專業形象和士氣，對此深表遺憾並予以嚴厲譴責。

呼籲受暴力對待羈留人士作出投訴或報警

入境事務主任協會、入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會及香港入境處員佐級總會共同發聲明，指有關報道在沒有實質證據的情況下，指中心陷入人道危機，為極不負責任的言論 ，不但損害入境處的聲譽，並嚴重打擊前線同事的專業形象和士氣，他們深表遺憾並予以嚴厲譴責。他們又指，對於媒體發放虛假訊息，炒作失實的指控，表示強烈不滿及憤慨。

聲明指，入境處人員確保被羈留人士獲得公正妥善的待遇，包括醫療檢驗、運動、個人衛生、投訴渠道、太平紳士探訪等。若任何人士在羈留期間受到暴力對待，應立即向中心職員作出投訴或報警處理，入境處及相關執法部門一定會依照法律及既定程序作嚴肅跟進。