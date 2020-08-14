青山灣羈留者絕食　邵家臻：原與入境處有計傾　不明突態度強硬　

20多名被羈留在屯門青山灣入境中心的逾期居留人士，因不滿無限期被羈留的做法，故於6月29日起開始絕食抗議。積極跟進此事的立法會議員邵家臻今日（14日）接受電台訪問時表示，對於入境處日前發出一份措辭強硬，並否認絕食人士指控的新聞公報感到不明所以。 邵家臻透露，曾經就青山灣入境中心無限期羈留逾期居留人士的做法，以及中心的管理問題與入境處官員開會，當時入境處官員願意面對問題，形容「原本傾得好地地」，惟處方其後否認指控，邵家臻坦言日後「唔知仲有冇得傾」。

上月7日，CIC關注組等約50人到入境事務中心聲緩絕食人士，立法會議員邵家臻、張超雄亦有到場聲援 。（資料圖片／馬煒傑攝）

邵家臻稱，青山灣入境中心內的羈留人士不知道自己會被羈留多長時間，而每人被羈留的時間亦不一致，據他所知被扣押最長時間的逾期居留人士已經被羈留四年，有被羈留人士因不滿無限期被羈留而展開絕食行動。而且青山灣入境中心內的設施及管理惡劣，例如衞生環境欠佳及缺乏藥物照料，形容是「比監房更差」，亦引起被羈留人士不滿。

邵家臻表示，直至上星期日（8日），依然有13名羈留人士絕食，當中有三人絕水，情況最壞的已經被送去天水圍醫院，由於不想造成人命損失，他亦有勸絕水人士恢復飲水。

邵家臻又指出，有些羈留人士即使已經完成刑期但依然被直接送到青山灣入境中心，批評處方做法是有罪假定。邵家臻坦言，有部份人士申請了酷刑聲請，未必能夠回國，「唔係送返去自己國家就搞掂」，而是想到外國生活，但外國審批需時，羈留人士又沒有香港居留權，造成程序上卡住的局面。