新冠肺炎｜新增26宗　連續20日雙位數　葵涌貨櫃碼頭檢測揭2患者

本港第三波新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（22日）公布，昨日錄得26宗確診個案，累計增至4,658宗。有17宗關連個案、7宗源頭不明個案，比例佔本地個案仍達三成；另兩宗為輸入個案，分別為3歲女童（#4639）及1歲男童（#4652），他們皆在上周五（14日）從印度回港，航班為AI 314。至於初步確診個案約20多宗。 葵涌貨櫃碼頭再添兩人確診，非宏記群組。今日下午一名82歲女確診者離世，累計本港有76人染疫亡。

三人與確診者用同一吊機須檢疫

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵涌貨櫃碼頭早前收取的6,500個樣本中，新增兩名確診者，連同早前確診個案，合計63人確診，其中44人屬宏記港務操作有限公司群組，其餘涉及數間公司。今日兩名新確診者分別是船務文員（#4638）及吊機控制員（#4640），二人來自不同公司，非宏記港務操作有限公司群組。

張竹君說，53歲女船務文員沒去過休息室，只在辦公室上班，是「帶飯」上班，故除了家人，無密切接觸者；而吊機控制員是56歲男子，在8月18日出現病徵，與其曾用同一吊機的兩至三人須檢疫。

葵涌貨櫃碼頭再有兩人確診。（資料圖片／盧翊銘攝）

+ 4 + 3 + 2

被問到是否碼頭仍有其他傳播鏈？張竹君表示，其中一公司早前有確診，但確診相距一段時間，加上即使宏記爆發，但未見碼頭內有大範圍爆發，現時確診比例與香港社區相若。

另有多一名「紅的」的士司機確診（#4641），感染源頭未明。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，今日下午再多一名82歲女確診者離世，累計本港有76人染疫亡。他強調，長者感染後情況易轉差，死亡率高，建議有病徵的長者盡快求醫。而截至今早9時，有75名確診者康復出院，至今累計 3,974名病人康復出院。另有556人分別在醫管局19間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中29人情況危殆、37人情況嚴重、490人情況穩定。而負壓病床使用率50%、 負壓病房數目使用率為61%。

疫情仍未完全受控 放寬社交措施或出反彈



張竹局指，整體確診趨勢正緩慢向下，但不算跌得快，加上每日仍有接近10宗無源頭個案，與第二波頂峰相若，相信疫情仍未完全受控，她直言若放寬社交措施，或會出現反彈。政府今日宣布，由下周一起政府部門會有序恢復更多早前暫停或縮減的基本公共服務，張竹局回應時表示，政府有多方面考慮，不一定要問防護中心意見。