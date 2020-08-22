新冠肺炎｜多個政府部門8.24起恢復有限度服務　疫廈上門派遞暫停

本港新冠肺炎第三波疫情確診個案近日有下降跡象，特首林鄭月娥周五（21日）稱，未來一周將會是關鍵，會視乎疫情下降趨勢是否持續，而考慮恢復晚市堂食。 香港郵政及申訴專員公署今日（22日）先後公布，因應疫情最新情況，下周一（24日）會恢復正常營業時間及服務；且多個政府部門包括入境處、民政總署、環保署、渠務署、公司註冊處等，均同樣於下周一逐步恢復並維持有限度服務。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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香港郵政今日宣布，全線郵政局包括流動郵政局、以及於黃大仙區內所有的郵政局將於8月24日起回復正常營業時間。同時，郵箱收信、郵件派遞包括特快專遞亦會恢復正常服務。倘過去14天內曾有確診個案的大廈，香港郵政則會增加大堂信箱派遞服務至每星期3次，但上門派遞會繼續暫停，直至有關大廈從過去14天內曾有確診個案的大廈名單中剔除。



申訴專員公署亦於今日宣布，接待處下周一起恢復接見市民服務。所有與當值或個案主任的面見安排須先行預約。但公署仍建議，市民可透過電郵、傳真、電話、留言及網上表格等其他方式作出查詢或投訴。

申訴專員公署8月22日亦宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，接待處將於8月24日起恢復接見市民服務。（資料圖片）

而入境處周五（21日）亦公布，由下周一入境事務大樓各辦事處及轄下各分區辦事處、各人事登記處，以及各出生、死亡及婚姻登記處將重新開放，並提供基本及有限度公共服務；民政總署則同樣於下周一起，其18區民政諮詢中心將每星期開放2日，以提供有限度辦理作私人用途的聲明或宣誓服務。



民政總署遺產受益人支援組將於星期三和星期五上午8時45分至下午1時和下午2時至6時提供櫃檯服務；牌照事務處的辦事處將回復正常服務，有關酒店、賓館及其他處所和娛樂牌照的申請，則建議盡量經郵寄或電子方式提交。至於所有社區會堂及社區中心（除用作夜間臨時避暑中心外）則繼續暫停開放。

環保署方面，則會於同日恢復有限度服務，涉環保署一般顧客服務熱線的即時接聽服務、環保署三個分區辦事處包括長沙灣、荃灣及沙田政府合署內的櫃位及接收牌照申請服務；渠務署下周一逐步恢復基本公共服務，包括一般查詢電話、接待處服務、查閱渠務紀錄圖則及查詢排污費／工商業污水附加費事宜等。



另外，公司註冊處、機電工程署、稅務局、規劃署、海事處、政府物流服務署、屋宇署及地政總署等多個政府部門亦會同樣於下周一恢復有限度服務。