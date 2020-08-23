新冠肺炎｜張建宗指將推出新一輪防疫抗疫基金　正聆聽業界意見

普及社區檢測計劃將於9月1日展開，政務司司長張建宗今日（23日）在網誌再次推銷，指出「越多人參與檢測，越快找出更多社區的隱性患者，截斷社區傳播鏈」，重申「普及計劃」只檢測新冠病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障。 他又指，政府將推出新一輪防疫抗疫基金，正聆聽業界意見，尤其是受到社交距離措施直接影響的行業。

張建宗重申，「普及計劃」只檢測新冠病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毀，個人和私隱受到充分保障。（資料圖片）

張建宗的網誌以「堅定信心 戰勝疫情」為題，表示明白實施嚴厲防疫措施會令市民生活構成不便，企業更承受前所未有的衝擊，但未來一周將會是關鍵時刻，希望市民加以體諒和忍耐；又稱疫情反覆波動，政府亦不能夠「鐵板一塊」，會按着疫情的發展而「張弛有度」，特別是針對一些社交距離的措施，呼籲市民踴躍參加「普及計劃」。

政府將推出新一輪防疫抗疫基金

張建宗又指，理解持續的疫情對本港經濟活動造成史無前例的衝擊，兩輪防疫抗疫基金至今批出73個項目，總承擔額超過1,450億元，截至七月底已惠及超過360萬人次，接受約25萬個企業或商戶等提交申請。他表示，政府將推出新一輪防疫抗疫基金。為盡快敲定相關措施內容，他和其他司局長正聆聽業界意見，尤其是受到社交距離措施直接影響的行業；亦會在周五（28日）出席立法會內務委員會特別會議聆聽意見，並向議員講解政府整體抗疫工作的最新情況和相應措施。

公務員事務局日前致函各政府部門主管，指明若有正處於試用期階段的公務員，因參與非法公眾活動被捕並遭檢控，即需解僱。（資料圖片）

張建宗重申政府不會縱容姑息公務員違法

公務員事務局早前致函各政府部門主管，表明若有正處於試用期的公務員，因參與非法公眾活動（unlawful public activities )被捕並遭檢控，不論審訊結果如何，都應立即解僱。

張建宗在文中指出，政府對公務員的要求不限於工作表現、專業知識，同時也包括其行為操守，《香港國安法》第六條要求所有公職人員包括公務員均須擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，亦必須奉公守法、盡忠職守、不偏不倚、政治中立。

他認為，部門或職系首長有責任按照《公務員事務規例》規定，以嚴格標準評核試用人員的工作表現和品行，確保只有在各方面均合適的人員才能通過試用關限，重申政府不會縱容姑息公務員違法，「任何公務員的操守都不應引起公眾懷疑，公務員更絕不能參與任何非法活動」。