保就業｜羅致光：着重保住僱主及僱員關係　限制多或一半企業倒閉

新冠肺炎疫情持續多月，不少企業生意銳減，部分僱員被迫放無薪假，收入大減。 勞工及福利局局長羅致光今日（22日）出席商台節目《政經星期六》，對於有人質疑，保就業計劃只是「保僱主」而非員工，羅致光指如果「保就業」計劃增加更多限制，令企業結業，會令更多僱員失業，反問「那麼計劃的重點到底是保就業還是保收入？」，強調計劃必定是要保住僱主及僱員之間的關係，現時的設計可讓企業可以靈活調動資金，避免企業倒閉令更多人失業。

勞福局局長羅致光指「保就業」的重點是保住僱主及僱員之間的關係，而非保收入。（資料圖片）

疫情爆發以來不少僱員被迫放無薪假，即使企業申領政府保就業資助後，情況仍然持續，不少市民不滿政府的保就業計劃只能「保僱主」，羅致光強調，「保就業」的重點是保住僱主及僱員之間的關係，並表示不少公司業務大減，即使政府資助了薪酬支出的一半，對企業支出的資助比例仍然很少，因此保就業計劃只要求，如果公司領取了100萬元資助後，至少需要向員工支付100萬元薪酬，企業可以靈活調動資金用作不同開支。

羅致光認為，如果保就業計劃的申請具針對性，規定必須將資助款項，全數撥到僱員身上，相信有一半的企業會因此難以繼續營業，如無法交租，擔心有一半企業寧願倒閉都不會申請，令失業人數因此上升。

政府統計處早前公布5至7月經季節性調整的失業率為6.1%，較4至6月微跌0.1個百分點，對於最新失業率略為下降，羅致光重申數字只反映7月的情況比4月好，但8月的限制措施史無前例嚴謹，特別是針對飲食業的措施，對未來失業情況不容樂觀。

至於會否考慮向失業人士發放津貼，羅致光形容失業津貼的推行及計劃好複雜，而且有關計劃不應是短期措施而應是長期政策，落實推行前必須周詳考慮。又認為政府早前向全民派發的一萬元，可最快給予開工不足人士「鹽水」。