新冠肺炎｜40歲男違檢疫令　港珠澳大橋管制站被截獲　判囚兩周

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一名獲發強制檢疫令的40歲男子，今年3月擅自離開檢疫地點，於港珠澳大橋管制站被截獲，他因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（24日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日。至今共有39人因違反檢疫令被定罪，判監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。

一名獲發強制檢疫令的40歲男子，今年3月肆自離開檢疫地點，於港珠澳大橋管制站被截獲，今日（24日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在檢疫地點接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並於3月9日在港珠澳大橋管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日。

一名獲發強制檢疫令的40歲男子，今年3月肆自離開檢疫地點，於港珠澳大橋管制站被截獲，今日（24日）於觀塘裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

累計39人定罪

根據《規例》，由2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰訊息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有39人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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