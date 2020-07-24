新冠肺炎｜海事處：檢疫令生效至今5個月　1萬多船員獲豁免檢疫

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，不少專家質疑豁免檢疫是漏洞，讓船員等獲豁免人士將病毒帶到社區。海事處回覆稱，自2月8日起豁免強制檢疫安排生效以來，5個半月共有約一萬多名船員獲豁免檢疫，包括在香港國際機場海天客運碼頭提供轉駁服務的快船船員。

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海事處回覆稱，自豁免強制檢疫安排生效以來，約有一萬多名船員獲豁免檢疫，包括在香港國際機場海天客運碼頭提供轉駁服務的快船船員。處方指，獲豁免的船員及他們的船公司或代理，必須遵守一系列特定條件及措施。自7月10日起，船員需向衛生署留下深喉唾液樣本，而所有在香港機場抵港及登船的船員，在離開出發地前的48小時內，須取得呈陰性的檢測結果，違反條件的船員會被拒絕入境。

由今年6月8日至7月22日，共有1,727 艘沒有進行貨物作業的貨船獲准進入本港水域。該些貨船留港期間均停泊在本港錨地。而據保安局公布數字，今年2月至5月獲豁免強制檢疫入境人士多達 20.9 萬人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，豁免船員檢疫是持續未解決的漏洞，「有常識都知道會出事」。他又指，當局對豁免檢疫人士的醫學監察是「無掩雞籠」，早前竟有人確診後失聯，促請政府取消船員換更豁免檢疫安排。