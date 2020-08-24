有線總主播王春媚辭職　向同事發短訊：縱風雲變色，也要專業為先

有線新聞部早前經歷連串人事變動，最近有3名工程部資深員工被即時解僱，引起新聞部大批員工不滿，更公開聯署反對，直指：「震驚、不解，甚至憤怒」。據了解，之前有份參與聯署的新聞部總主播王春媚，早前已辭職，並向同事發短訊稱，明白最近的動盪將影響人心，但「縱風雲變色，大家也要專業為先。」她又指，將於10月離職。

有線新聞部早前經歷高層人事大變動，原任執行董事的馮德雄，突然被撤換，轉任為顧問一職；原本國際財經台主管謝燕娜，則擢升為有線新聞及公共事務副總經理，主管新聞部。另外，新聞總監則由原本的有線寬頻內容業務總經理李臻，以及前亞視新聞及公共事務部副總裁陳興昌擔任。

經歷高層變動後，有線新聞部上周即時解僱3名工程部資深員工，旋即引來多名員工不滿，更以實名聯署反對，當中港聞採訪組的採訪主任及記者等，更全體員工聯署反對。聯署信指，對突然解僱3名員工感到「震驚、不解，甚至憤怒」，認為工程部是新聞部的重要支柱，解僱後的損失是難以挽回，要求管理層解釋。

炒工程部資深員工惹不滿 有線︰強化新聞部以應付未來競爭

風波一直未完，有線寬頻集團今日發新聞稿，指集團財務總裁郭子健今日與新聞部各主管會晤，指解僱該3名員工，主要是架構調整及檢討人力資源，強化新聞部，以應付未來競爭，已安排人選接任，形容「絕不會影響新聞部日常運作」。有線又指，過去的日子，一直處於艱難經營，必須恆常檢討人力及資源調配安排，將資源用得其所，改善新聞部。對於謝燕娜、李臻及陳興昌等3人，有線表示，深信他們有能力協調新聞部團隊。

總主播王春媚10月離職

據了解，今日新聞部總主播王春媚向同事發短訊，指早前已向管理層請辭，將於10月離開有線。她提到明白最近有線的動盪，會影響人心，但引述前輩的話：「縱風雲變色，大家也要專業為先。」她於短訊內又稱，於有線工作了15年，離開確萬分不捨。

王春媚曾任職無綫新聞，到2005年轉投有線擔任主播，又曾主持不同節目，包括由7間電子傳媒合辦的《2017年行政長官選舉辯論》，以及5間電子傳媒合辦的《施政報告論壇2018》。