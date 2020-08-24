警二代涉平台自瀆遺下液體　被捕後改口稱小解　叫警員找其父親

警察兒子涉在紀律部隊宿舍平台自瀆，遭一名菲律賓籍女傭見到，女傭事後到月台查看，更發現有奶白色液體案續審，控方傳召有份調查的警員作供，警員稱向被告查問時，被告曾認曾拿出下體「打飛機」，被帶到警署後又改口說「小解」。後來警員想找被告再呈清，被告卻叫警員找其父親，其父卻說被告是個「叻仔」，更問可否以其他方式處理。

被告陳卓峯（25歲）居於荔景紀律部隊宿舍，是一名大學生，控罪書未有列明職業。他被控一項在公眾地方的猥褻行為罪，控罪指被告於今年‪3月7日，在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場內，無合法權限或合理辯解而在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。

被告陳卓峯涉在紀律部隊宿舍平台自瀆，在西九龍法院受審。(資料圖片)

到警署後改口稱掏出陽具小解

拘捕被告的許姓警員供稱，他當日接報到達案發現場後發現被告。他向被告查問，指接報指有人在現場「打飛機」，問是否被告，被告承認。被告警誡下又說：「我係有攞個出嚟打飛機，但無向住人。」被告被捕並被帶返警署後，則改口稱取出下體非「打飛機」，而是因他人有三急，才掏出陽具小便。

辯方質疑，許在現場未有警誡被告，被告亦未有講過「打飛機」。此外，被告曾多番要求聯絡父親。許卻向被告說，若被告不在其記事簿簽名，不會讓他離開。許否認說法。

被告叫警員找其父親

另一名黃姓警員供稱，約於案發後一星期，他就案件致電被告，被告回應稱，如果關於案情，黃需要致電其父親。黃遂和被告父親通電，並指因被告曾就取出下體的原因，道出兩個版本，因而要求被告到警署澄清。惟被告的父親在電話謂：「被告係一個叻仔」，查問案件可否用其他形式處理。

辯方盤問時質疑，黃曾向被告的父親稱，若被告承認，可以簽保守行為方式處理。黃否認，又指其父親在電話稱要先索取法律意見，才決定被告是否到警署。

案件押後至9月2日續審。

案件編號：WKCC1730/2020