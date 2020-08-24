男子涉紀律部隊宿舍平台自瀆　女傭事後到現場查看　見奶白色液體

居於紀律部隊宿舍的男子，疑在宿舍平台邊看手機邊自瀆，卻被一名菲籍女傭見到，女傭感好奇，待男子離開後到平台視察，並發現現場留下奶白色液體，最後告知僱主報警。被告否認指控，女傭出庭作供，她稱因事發地方有小朋友耍玩，故認為有報警必要，辯方質疑她認錯人，惟女傭堅稱無認錯。

被告陳卓峯（25歲）報稱居於荔景紀律部隊宿舍，控罪書未有列明職業。他被控一項在公眾地方的猥褻行為罪，控罪指被告於今年‪3月7日，在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場內，無合法權限或合理辯解而在上述公眾地方猥褻暴露陰莖。據了解，被告是一名警二代。

女傭Latoza稱該平台有小孩耍玩及有女傭經過，故認為有報警必要。(李慧娜攝)

菲律賓籍女傭Latoza供稱，當日她與朋友在涉案平台吃東西及閒談，期間她看到被告在平台徘徊。不久後，她看到被告一邊捉著自己下體上下移動，一邊看著自己的手提電話，當時她距離被告約8米。

因覺難為情沒有看清楚

Latoza指，她將事件告知同行朋友，朋友著她不要再看，她們約3分鐘後再望向被告，當時被告已沒再自瀆，她承認當時不是看得很清楚，因為被告在自瀆，她看到時感到難為情。Latoza稱，其友人拍下過程，於是她要求友人將片段傳給她。

平台留下奶白色液體

Latoza續指，由於她們好奇被告會否在平台留下精液，於是她們前去查看，並發現有關位留下奶白色液體，她們又拍下照片。Latoza表示，她返家後將有關照片及影片傳予其僱主，並稱想報警，於是僱主替她報警。被問到為何想報警，Latoza稱因為涉案地點會有小孩玩耍及女傭經過，她不想其他人再遇到相同事件。

辯方質疑認錯人

辯方盤問時指，Latoza根本沒看到被告的下體，而且她也「認錯人」，Latoza承認沒看到被告下體，但肯定事發時自瀆的人是被告。

聆訊下午繼續。

案件編號：WKCC1730/2020