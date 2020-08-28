新冠肺炎｜展覽商轉攻屋邨商場　WFH刺激消費　烘焙家品展銷大熱

本港新冠肺炎疫情持續，雖然單日新增個案數字開始下降，但大半年內疫情時有起伏，政府措施朝令夕改，各行各業均表示苦不堪言。除了零售業、旅遊業外首當其衝，大受打擊外，於會展舉辦的書展、動漫節等大型展覽被取消下，展覽業同樣面臨經營困難。 「288展覽設計有限公司」項目總監鄭興麟表示，自疫情爆發以來，商場中庭展銷一直以來從未間斷，尤其是領展旗下如商場，每日均舉行展銷。他指，現時不少企業讓員工在家工作，高端消費者樂意到附近商場的展銷會購物，更帶動烘焙、煮食等家品大受歡迎。 然而商場展銷僅幫助公司繼續生存，事實上已有過百名客戶「走數」，雖然委託收數公司追討欠款，但不少客戶已宣布破產，相信已無法追回欠款；而其倉庫所在一帶的同行，部份已捱不住倒閉，甚至有相熟的朋友拖欠租金半年，最終被業主趕走。

鄭興麟表示，自疫情爆發以來，已有過百名客戶「走數」，雖然委託收數公司追討欠款，但不少客戶已宣布破產，相信已無法追回欠款。（梁鵬威攝）

自第三波疫情爆發後，書展、動漫節、電腦節、寵物節等，於會展中心舉行的大型展覽紛紛延期，除了參展商陷入左右為難的局面外，亦對會展設計公司帶來致命的打擊。但鄭興麟坦言，能夠堅持至今，皆因會展中心僅佔其業務約三成。其公司包攬的業務種類繁多，包括商場佈置及搭建、展銷設計、展覽策劃和招牌製作，因此領展旗下的商場、或大型屋苑商場的中座展銷、企業招聘會、NGO的活動等，亦成為他的囊中之物。

鄭透露，商場中庭展銷一直以來從未間斷，尤其是領展旗下如秀荗坪商場、啟田商場等，幾乎每日均舉行展銷。他解釋，高端消費者於疫情前忙於工作，沒機會享受人生，現時不少企業讓員工在家工作，他們樂意到附近商場的展銷會購物，更帶動烘焙、煮食等家品大受歡迎。他進一步指，以往高端消費者於暑假均出國旅行，反而中秋節、聖誕節及農曆新年，才是展覽業的旺季。

慈雲山商場1個月內已有5場展銷須延期

可是，縱使在疫情持續下，領展旗下的商場每日仍然舉行展銷，但病毒卻主動摸上門。鄭興麟指，早前慈雲山社區爆發，估計慈雲山商場1個月內有5場展銷被迫延期，當中搭建至一半的場地亦須拆卸。「好彩我哋有自己車囉，唔使再Call GoGoVan，少咗呢個煩惱，但你諗下當時搭的士上慈雲山都困難啦！」他續指，疫情亦縮短了商場展銷的開放時間，因6時後餐廳不得堂食，商場人流集中於早上11時至下午5時，然而租金卻沒有減少。「但點解佢哋要繼續開呢？因為要生活嘛，係限聚令無端端令我我地失咗預算。」

業界人士拖租半年被業主趕走

當然，鄭興麟僅為業界中較為成功的一群，事實上疫情已為展覽業造成千瘡百孔。他透露，部份以會展中心為主力的行家，展覽佔業務約八至九成，「本身諗坐7月份可以翻身，點知一CUT就幻滅晒，捱下囉，有好多比我哋更加傷。」他指，元朗大棠一帶的倉庫，已有部份業界人士捱不住倒閉，甚至有相熟的朋友拖租半年被業主趕走，把物資寄存在他的倉庫。惟凡事總有兩面，雖然業主要求他一筆過支付1年約60萬元的租金，變相無法要求減租，但不須再為租金煩惱。「呢一帶10間有6間都冇交租喇，但業主唔通扔走你啲嘢咩？扔走佢仲貴嘛，不如畀你熬下囉。」

鄭興麟指，自7月15日禁令實施後，正在搭建的展覽唯有拆除，亦有客戶亦不願支付第二期的費用。（梁鵬威攝）

客戶分三期付款︰等到天荒地老都未找數

鄭進一步解釋，展覽延期帶來的殺傷力，原來展覽行業普遍分為三期收取費用，包括初期訂金、展覽佈置完成、展覽活動完結，每期均收取整體費用的三分一。然而每當收緊禁令後，正在搭建的展覽唯有拆除，客戶亦會拖數，不願支付第二期費用。他透露，扣除招牌製作、展覽佈置等成本，整體費用的15%才是盈利，然而員工薪金及其他開支等，每月恆常支出約10多萬元；而每月平均約20至30場展覽延期，更失去30至40萬收入。。

此外，公司亦投入了時間及空間成本，例如與客戶開會討論設計，已生產的道具唯有繼續存放，冀展覽重開時使用，但屆時時而勢易，道具或要重新製作。「如果佢最後因為限聚令唔裝，喺佢角度講，我唔搞咁咪唔搞囉，又唔會覺得會得失我，你唔做咪搵下個嘛。」問到能否「殺訂」解決問題，他無奈表示，展覽行業以熟客生意為主，「好多我哋都唔係第一年合作，你殺左佢訂，下年佢仲敢搵你咩？」他指，已無法計算有多少名客戶的展覽延期，「除非你同我講話，個展我唔做喇，咁唔做我都可以殺訂。如果一路延落去，延10年都得㗎喎。」

逾百名客戶破產「走數」

除了展覽延期以致客戶拖數，業界還需面對「走數」的難題。鄭粗略估算，自疫情爆發以來，已有過百名客戶「走數」，雖然委託收數公司追討欠款，但不少客戶已宣布破產，相信已無法追回欠款。他指，展覽業在香港地位就如裝修，「永遠覺得裝修佬呃人，永遠都唔肯畀晒錢你先」，而疫情更讓客戶有藉口拖欠費用，金額已無法計算。「佢哋話得啦，完場嗰日入畀你，但等到天荒地老都未入！」