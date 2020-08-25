陳彥霖死因｜醫生指彥霖有對立性反抗症　喜挑戰權威　非真想尋死

死因庭繼續就15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘海面的事件作研訊，曾診治彥霖的精神科醫生供稱，彥霖並非患有思覺失調，而是患有對立性反抗症，屬一種模式性的心理問題，患者容易忟憎，喜歡挑戰權威人士，但有機會發展成品格障礙。他又指，雖然彥霖曾表示腦海聽到聲音批評她，但只是腦內不停重複一把聲音，與聽到外來聲音不同，認為彥霖並非有幻聽。醫生又指，彥霖曾明確表示，她「搞啲事」並非要尋死，而是想借機離開女童院。

精科專科醫生楊禹行供稱，他於青山醫院兒童及青少年科工作，2019年8月19日，曾在屯門醫院會見彥霖。其時彥霖因涉在塘福襲擊女警，被送入女童院，她在女童院時情緒激動及破壞物品，最後被到送院檢查。

呼喝醫院職員卻對醫生合作

楊醫生認為，彥霖的行為「不是真正有想死的念頭」，她自己亦否認有自殘傾向。他會見彥霖時，彥霖會呼喝醫院職員，但對他卻表現合作，只是比較調皮。彥霖向他說：「好唔想留在兒童院，搞啲事出嚟就有機會送去醫院。」楊醫生稱，彥霖精神狀態正常，但有提到她聽到腦海有兩把聲批評她。

陳彥霖因作出自殘行為而被送到屯門醫院，但楊禹行醫生稱彥霖院後對他說，她搞事只為想離開女童院。(資料圖片)

喜對權威人士作挑戰性行為

楊醫生判斷，彥霖屬於對立性反抗症（ODD），而並非思想錯亂，她亦沒有思覺失調。ODD是在情緒、行為和心態上，表現出一種有模式的心理問題，會容易忟憎、生氣、態度具對抗性，尤其對權威人士有挑戰性的行為。

腦內聲音非幻聽

至於彥霖聽到的聲音，楊醫生指他曾清晰地問診，問彥霖這聲音是來自「腦內的聲音」，抑或「外來的音源」。楊醫生解釋，前者產生在一個面對巨大壓力、衝動時，腦內有不停重複的思想，經常把思想換轉成聲音來對話；彥霖稱不覺得是外來的聲音，即一個不存在的人在對她說話，因此在醫學上不定義為幻聽。

轉化成品行障礙會傷害物品或人

死因研訊主任被問及ODD會否演化為思覺失調，楊醫生回應稱：「不會直接演化，但會演化為品行障礙，即不純粹是情緒上憤怒，亦會傷害物件和人物。」陪審團又問到，有ODD的人會否有自殺傾向，楊醫生認為ODD會誘發急性壓力症，即患者面對壓力時的應對能力較低，若解決不到事件，便會萌生自殺念頭。

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彥霖或不知自己有對抗意識

楊醫生重申，彥霖沒有說過自己想死，亦知道膠袋勒頸、撼頭埋牆等行為，不是嚴重的尋死方法。他診斷彥霖沒有主動傷害自己，只是病識感低，不知道自己有對抗意識，所以拒絕精神科的服務。

寧入懲教所不願回女童院

另一位會診彥霖的精神科醫生鍾加詠供稱，彥霖表示寧願被判入懲教所，亦不願再回女童院，鍾醫生建議將彥霖轉介到醫務社工，跟進情況。鍾醫生向急症室建議處方鎮靜劑予彥霖，但不確認急症室有否接納建議。

陳母對彥霖不用覆診感質疑

鍾醫生又稱，她曾與彥霖母親通電，她向陳母稱不用帶女兒覆診。陳母聞言反問鍾醫生：「彥霖聽到有男人聲在耳邊講嘢喎？」鍾醫生對她說彥霖只是反叛。鍾醫生今回應稱「睇返醫療紀錄無寫，但一般都會寫。」鍾醫生確認，彥霖否認有自殘、幻覺、自殺傾向，認為她情況適合出院，於是在8月21日簽紙讓彥霖出院回女童院。

案件編號：CCDI870/2019