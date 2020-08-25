中美諜中諜｜港產CIA投誠中國再當FBI　同謀或為民運組織高層

美國司法部上周一（17日）起訴一名香港出生的67歲美籍華裔男子Alexander Yuk Ching Ma，根據香港公司註冊處資料，證實他的中文名為「馬玉正」。美國的起訴書，更揭開「諜中諜」和「反間諜」的離奇案情。 馬玉正曾任職中情局（CIA），離職後被中國國安部招安投誠，向中國提供情報，更投靠聯邦調查局（FBI），繼續為中國提供情報。但此時FBI已在蒐集馬玉正當雙面間諜的罪證，更派出臥底佯裝中國國安接近馬，反間諜以收網拘捕，並拍下馬收錢點算美鈔的罪證。 美國法庭文件更列出一名重要的「同謀一號」，為馬玉正有血緣關係的親戚，這名同謀的背景資料，更與中國流亡海外民運組織「民主中國陣線」前高層馬大維相同。

馬玉正（Alexander Yuk Ching MA）現年67歲，1952年在香港出生，約在1968年到美國夏威夷檀香山，之後歸化為美國公民，在當地讀中學和大學。根據美國司法部起訴書，他在1982至1989年任職中央情報局（CIA），派駐海外多年，可以接觸「最高機密」（Top Secret）文件。

馬玉正離開CIA後，曾回到香港。根據本港公司註冊處紀錄，馬玉正1992年入股「鞍港國際投資有限公司」（Maintrade (Hong Kong) Limited），查冊文件亦證實他的中文名為「馬玉正」，以香港身份證登記。

▼美國起訴書全文▼

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「同謀一號」與馬玉正有血緣關係

馬玉正在港經營的公司業務未明，但起訴書提及另一名未具名的「同謀一號」（Coconspirator #1, 簡稱：CC#1）是案情的關鍵。

CC#1是在上海出生，今年85歲，現居於洛杉磯，是歸化美國公民，亦是馬玉清有血緣關係的親戚。CC#1於1967至1983年在CIA工作，可接觸最高機密文件。1983年離職後從事移民顧問，更在1998年被控向貸款機構提供虛假陳述罪成。

翻查美國法庭紀錄，1998年加州中區法院，曾控一名1935年出生、名為David Ma的男子相同罪名，年齡與#CC1相同。

「同謀一號」或為「民主中國陣線」的前副主席

對比資料，民運組織「民主中國陣線」的前副主席馬大維，與David Ma的背景相似。根據民主中國陣線官方網站，該組織於1989年六四後，由嚴家祺、吾爾開希等人發起成立，馬大維1990年起擔任理事，1993年成為副主席，1996年成為監事會主席，但之後並無資料。

公開資料顯示，馬大維曾活躍洛杉磯華人社區評論民主和時政。曾與馬大維共事的前民運領袖魏京生，接受《蘋果日報》查詢時指，已經十多年沒與馬聯絡，亦一直知道有間諜混入民運圈子中，由於難有實證，只能私下告誡同道人小心。

起訴書指，CC#1現時患有認知障礙，此次並無申請拘捕令。

2004年任FBI翻譯 多次竊取文件

起訴書並未提及90年代馬玉正與CC#1的遭遇，指二人在CIA工作期間，都能接觸機密資料。直至2001年3月，FBI調查發現，二人在香港的一間酒店，與中國國安部的五名情報人員會面，提供美國機密文件，並獲得50,000美元報酬。

2002年，馬玉正為了可繼續向中國國安提供美國機密文件，而應徵美國聯邦調查局（FBI）的職位，但由於年齡超過應徵特工的限制，而只能做合約翻譯，並在2004年獲聘。

案情列出2004至2010年，馬玉正經常影印、拍攝、竊取及刪除FBI文件，並會將有關檔案燒成光碟，與CC#1和中國國安緊密聯繫，在上海、雲南、香港、首爾交收文件，馬玉正收受款項和禮物。

馬玉正曾擔任香港公司「鞍港國際投資有限公司」董事。（香港公司註冊處文件）

FBI臥底佯裝中國國安特工 上演「反間諜戰」

雖然未有列出2010年後馬玉正是否繼續與國安保持聯絡，但案情未有因此終結，美國FBI更上演「反間諜戰」。2019年1月，一名FBI的臥底，佯裝中國國安的情報人員，與馬玉正在其檀香山的辦公室會面。

馬玉正對臥底的身份確信無誤，一同看了2001年馬玉正及CC#1在香港與中國國安會面的錄影，更指出數名中國國安的身份。

收取臥底2000美元即場點鈔 被全程拍攝

2019年3月和2020年8月12日，臥底再次與馬玉正會面，各提供2,000美元現金報酬，更在今年會面中攝錄馬玉正點算現鈔的影片。馬玉正在該次會面時指，他希望他的「祖國成功」（he wanted "the motherland" to succeed），更指願意繼續協助中國政府，並希望在新冠肺炎疫情消退後再討論合作機會。

話音剛落，馬玉正在收取最後一次2,000美元報酬後兩日，即8月14日被捕，隨即被起訴。根據法庭文件，檢控官反對他的保釋，認為若釋放他，將危害國家安全。

法庭文件指，馬玉正的妻子Amy Ma在中國出生，曾與中國國安見面，並代為交收電腦和禮物。而馬玉正的前妻及已成年的女兒，仍居於香港。