美起訴港產中情局前僱員涉替中國做間諜　最高可判囚終身

美國司法部周一（17日）表示，67歲的美籍華裔中央情報局（CIA）前僱員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）涉嫌將機密資料交給中國情報人員，在上周五（14日）遭拘捕，並控以從事間諜活動等罪名，周二（18日）將在夏威夷法院提堂。

法庭文件指出，馬玉清是一名在香港出生的美國公民，自1982年起任職中情局，1989年離職後前往上海生活與工作，2001年返抵夏威夷；他與一名同樣是前CIA僱員的親戚於同年在香港與中國情報人員會面，將中情局人員、行動及隱藏通訊方法等資料交給對方，部分會面過程被調查人員拍下，其中一次是他在點算5萬美元現金。

馬玉清移居夏威夷後進入聯邦調查局（FBI）工作，2004年，馬玉清成為FBI檀香山辦公室的合約翻譯人員，負責審核與翻譯中文文件。隨後6年，馬玉清經常影印、拍攝和竊取文件，利用前往中國的機會將文件或照片提供給接頭人，並從中國帶回數千美元現金或昂貴禮物。

馬玉清周二將在夏威夷地方法院首度出庭受審，他被控串謀將國防資訊傳遞給外國政府。若被定罪，最高可能被判終身監禁。

助理部長德默斯強調會找到這些叛國者，並將他們繩之以法。圖為2019年1月28日，德默斯於華盛頓出席一個新聞發布會。（路透社）

司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John Demers）在聲明中表示，許多前美國情報官員背叛同事、國家與自由民主價值，以支持一個威權專制的共產主義政權，「這種背叛不值得」。他又謂，雖然有關人士以為可以逍遙法外，但不論是事發當下或是多年以後，「我們會找到這些叛國者並將他們繩之以法」。

（綜合報道）