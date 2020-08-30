美酒佳餚巡禮移師網上　大家點品酒？　虛擬展覽業界有妙橋

本港新型肺炎疫情持續大半年，衝擊各行各業，本身講求人流聚集的會議及展覽業更是首當其衝，今年包括書展在內的大型活動需延期或取消，旅發局近日亦宣佈將美酒佳餚巡禮移師至網上，不少人對此到困惑，因為虛擬展覽不但沒有氣氛，參與者亦難以親身試食試飲。 有經營活動管理系統的初創公司負責人表示，成本較低的線上展覽是未來趨勢；而對於美食節、工展會等需要現場品嚐的活動，越來越多主辦方與地方連鎖店合作，讓參加者可以先到便利店或連鎖店取得食品樣品，再在線上參加簡介和會議；並預期至少要到明年第三季，線下展覽才會復甦。

▼回顧2018美酒佳餚巡禮▼

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疫情之下，本港大大小小的展覽活動需延期或取消，旅發局近日亦宣佈，今年的美酒佳餚巡禮將移師網上，但不少人困惑於如何在虛擬世界中品嚐美酒。活動管理服務系統及網上平台公司EventXtra行政總裁黃卓琛分析，此類飲食展銷會可以分為B2B及B2C兩大類，對於B2B（Business -to-business）展會，與會者大多熟悉產品細節，會議主要是洽談生意的地方；而對於B2C（Business-to-customer）活動，如工展會、食品酒類活動等，他觀察到展會與地方連鎖店將有更多合作的趨勢，讓參加者可以先到便利店或連鎖店取得食品的樣品，再在線上參加會議。

▼8.28重新開放場所▼

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預料疫情過後仍有三至五成網上展覽

至於如何確保網上參加者的參與程度？黃卓琛認為，網上展覽活動雖不能完全代替參會者的實際接觸及互動，然而對於發佈會、講座等訊息發佈型活動，轉戰線上是大趨勢，一方面活動內容可按需要重播，而且若活動在外地舉行，網上參與可免卻動輒多個小時的交通時間。另一方面，線上展覽可以記錄參加者行為數據，如瀏覽時間、用戶軌跡、點擊紀錄等，再作分析，提升用戶體驗。他預料疫情過後仍會有三至五成的展覽留在網上。

疫情持續反覆，黃卓琛預期，至少要到明年第三季，線下實體展覽才會復甦，然而，他認為線上線下同時舉行的活動、以線上活動作為「Plan B」將會是未來趨勢，以提供參與自由度解決場地問題，以及應對突如其來的事件，如旅遊禁令等。

EventXtra網上展覽介面（網頁截圖）

EventXtra本身主營活動現場的管理軟件及服務，包括統籌、報名、款項支付及人流分析等。然而，自年初起，新型肺炎疫情影響全球，不少大型展覽活動延期、取消或移師網上。EventXtra的生意亦受影響，於是尋求轉型，利用AWS（Amazon Web Services）的雲端系統，三週内建立虛擬展覽活動平台，並能應付突然增加的線上客流量，以及大幅減少串流活動的延遲情況。黃卓琛表示，公司半年間舉辦超過5,000場的網上展覽，帶動公司營收增長300%。