司機涉橫泊的士阻警防線被控阻差　辯方指被告或不明警方警告

反修例示威引發連場示威活動，一名的士司機涉將的士橫泊在旺角彌敦道，圖阻警方推進防線，他否認阻差辦公及襲警罪今（27日）受審，而他早前已承認呼氣中的酒精濃度超標罪。涉事高級警司稱，警方推進防線期間，被告突然將的士停在防線前，並打開車頭蓋，他要求被告駛走的士，但被告沒回應，後來他指示同袍拘捕被告。辯方指，被告當時喝了酒，未必明白警方警告，警司不同意說法。

被告張錦運（66歲）否認於2019年7月7日在旺角創興廣場外，故意阻撓在正當執行職務的高級警司及高級督察，以及襲擊一名警長。

高級警司林鴻釧供稱，他在事發當日兼任港島總區應變部隊副指揮官，負責帶機動部隊處理示威及進行掃蕩行動。林稱，警方防線沿彌敦道，推進至旺角豉油街時，他突然見到一輛的士駛近防線，並在防線前停下。

要求被告駛走的士未獲回應

林續指，被告從司機位下車，並打開車頭蓋，當時他上前問被告為何停車及車輛是否出現故障，但被告沒回應。由於的士阻礙警方推進防線，他於是要求被告駛走的士，但被告仍沒回應，他遂警告被告他或構成阻差辦公，後來指示同袍拘捕被告。

辯方指被告當時喝了酒

林及後指揮部隊繼續推進，回頭再留意被告時，發現他坐在司機位並扣上安全帶，林於是再指示同袍將被告拘捕。被告接著變得情緒激動，但林沒留意到他是否喝了酒。辯方指出，被告當時喝了酒，他未必明白當時林的警告，林不同意，並認為他當時清晰直接。

案件編號：KCCC2739/2019