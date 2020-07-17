七一遊行｜兩學生涉皇仁書院前逃避及阻警員拘捕　被控阻差提堂

國安法通過後的首個七一，有大批市民往港島聚集遊行，一名防暴警於天后皇仁書院對開追到一名示威者時，一名男子嘗試協助被捕示威者逃走，另一人則涉用利器刺傷警員左臂。警方早前已起訴涉嫌刺傷警員的疑犯，早前拘捕兩名涉阻差辦公的男子。兩男今（17日）被解至東區裁判法院，暫時毋答辯。案件押後至下月24日再訊，以待警方翻查閉路電視及化驗，兩被告獲准保釋。

首被告姓羅（17歲），次被告為周霈霖（19歲），均為學生。兩人同被控一項阻差辦公罪，指他們於7月1日在銅鑼灣皇仁書院外故意阻撓在正當執行職務的警員25116。

17歲被告疑先被制服

據了解，17歲被告因涉非法集結遭涉案警員制服，另一被告則上前阻撓，其後有人用刀刺傷警員手臂。二人獲准以2000元保釋，期間不得離港，須交出旅遊證件、定期往警署報到及居於報稱地址。

被告周霈霖被控一項阻差罪名。(林樂兒攝)

法庭向陳家駒李廸泓發通緝令

另外，去年6月10日的灣仔非法集結案今午再次提堂。9名被告中有2人未有現身，控方表示根據記錄，陳家駒及李迪泓分別於6月4日及7月7日離港，其後沒有再入境。法庭對兩人發出拘捕令，並對其餘被告施加不得離港的保釋條件。9名被告依次為蔡晉昇、陳曉進、陳偉樂、梁曦彤、楊常智、陳家駒、彭浩基、周子俊及李迪泓。

案件編號：ESCC12、148/2020