廉署落案起訴兩名羅氏清潔前管工 　涉偽造值勤紀錄騙薪約33萬元

廉政公署昨日（26日）落案起訴兩名前管工，控告二人涉嫌偽造一名前清潔工人的值勤紀錄接近4年，以詐騙一個公共屋邨的清潔服務承辦商薪金共約33萬元。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於明日（28日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署昨日（26日）落案起訴兩名前管工，二人涉嫌偽造一名前清潔工人的值勤紀錄接近四年，以詐騙一個公共屋邨的清潔服務承辦商薪金共約33萬元。（資料圖片）

兩名被告分別為楊靈音（47歲）；以及蔡少芬（49歲），二人均為羅氏清潔服務有限公司（羅氏清潔）前清潔管工，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。二人於案發時，是羅氏清潔派駐到秀茂坪邨的清潔管工，負責監督該邨的日常清潔服務及管理清潔工人，當中包括一對夫婦。



控罪指楊靈音及蔡少芬涉嫌於2012年11月1日至2016年10月7日期間，與上述該對夫婦一同串謀欺詐羅氏清潔，不誠實地偽稱該丈夫在2012年11月至2016年9月期間於秀茂坪邨上班任職清潔工人，致使羅氏清潔向他支付合共約33萬元。

據報該丈夫是一名的士司機，從未為羅氏清潔執行清潔工作，他每月會把部分從羅氏收取的薪金交給兩名被告。房屋署及羅氏清潔在廉署調查案件期間提供協助。