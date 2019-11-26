路政署6名分判督察訛稱有巡查路面狀況　廉署落案起訴串謀詐騙

廉政公署今日（26日）落案起訴六名路政署分判商前助理巡路督察，控告他們涉嫌串謀詐騙路政署，向署方提交載有訛稱路面狀況的照片的道路巡察報告。六名被告已獲廉署准予保釋，以待星期四在東區裁判法院答辯。

路政署6名分判督察訛稱有巡查路面狀況，遭廉署落案起訴。（資料圖片）

廉政公署今日（２６日）落案起訴六名路政署分判商前助理巡路督察，控告他們涉嫌串謀詐騙路政署，向署方提交載有訛稱路面狀況的照片的道路巡察報告。



六名被告分別為：關兆恒，29歲；林洪輝，30歲；鄺俊豪，29歲；盧霆鋒，28歲；林志誠，27歲；及李延康，31歲，均為華丰工程有限公司前助理巡路督察，各被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。他們將於星期四（28日）在東區裁判法院答辯。



廉署早前接獲路政署轉介貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。路政署於2017年將一份定期合約判授予昭興建築運輸有限公司，昭興再把相關工作分判給華丰。該合約規定，昭興須安排巡路督察定期巡查香港島的道路及製備報告，有關報告須輔以巡查道路時拍下的實時照片。



案發時，六名被告均受聘於華丰為助理巡路督察以執行道路巡查工作。該等控罪指六名被告涉嫌於2017年5月至10月期間，分別與昭興及華丰一些職員一同串謀詐騙路政署，不誠實地提交載有道路照片的道路巡察報告，而有關照片並非在照片註明的日期拍攝。



涉案的職員為昭興一名項目經理，以及華丰一名路網聯絡經理助理、一名高級地盤主管及三名巡路督察。六名被告涉嫌誘使路政署接受有關道路在該等照片註明的日期，其實際狀況就如該等照片所示。



路政署在廉署調查案件期間提供全面協助。六名被告已獲廉署准予保釋，以待星期四應訊。