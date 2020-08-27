新冠肺炎｜中學校長晤楊潤雄　復課仍需觀察　料不早於9月14日

教育局局局長楊潤雄今日（27日）與中小學校長代表會面。有中學校長代表參與會議後透露，由於本港每日新增個案仍達二十多宗，局長直言需要多觀察察數天及尋求專家意見才再作決定，即復課日不會早於學界預期的9月14日。 會上初步共識是中學最多分兩階段復課，先安排中一、五及六復課；而中二至四則屬第二批，皆先安排只上半日制。 至於2021DSE安排方面，學界再促請教育局及考評局盡量在本月內公布，方便學校與中六生為公開試做準備。

▼8.28重新開放場所▼

香港津貼中學議會主席潘淑嫻表示，今日會議約有11名校長出席，除了津貼學校代表，另有直資、官立代表。會議為時約兩個多小時，主要是局方聆聽學界就開學安排的意見，以及交流過去半年的電子學習成效，暫未就復課日作任何決定。至於復課條件？潘淑嫻引述局長說法，指不會以客觀的新增確診數字決定是否開學，須參考專家意見及平衡教學需要後再決定，即仍有機會在9月內復課。

教育局局局長楊潤雄今日（27日）與中小學校長代表會面，會後有校長透露，教育局長指疫情未穩、須再觀察數天，學界預計不早於9月14日復課。(資料圖片／鍾偉德攝)

而有份出席會議的直資學校議會副主席招祥麒則表示，「疫情每日都有二十多宗，局長說想多看數天情況，再與專家討論」，意味著未能如學界期望在9月14日復課。他直言，學界共識是希望在較安全的情況下盡早復課，平衡實際教學需要，「未必可如上學年段，持續多天零個案才復課，如有零星個案都會考慮」，他說，局長答應與專家商討後，會盡量在復課前兩至三周通知學界，之後再作正式公布。

會上學界初步建議中學復課最多只分兩階段，先是中一、中五及中六，第二批是中二至中四。招祥麒解釋，中五、六須應付文憑試，而中一是希望協助新生適應，「升中是人格建立的重要階段，希望他們可以首批復課，回校見一見老師、同學。」

至於文憑試方面，招直言，局長表示細節由考評局作最後決定，而潘淑嫻則表示，已促請教育局及考評局盡快及盡量在本月內公布文憑試如何調整考核，方便學校與中六生早作準備。

另外，過去大半年本港學界主要沿用電子方式維持教學，招指，今日會面上亦有交流心得及經驗，即使將來回校復課，也希望繼續推動學生電子自學。而潘淑嫻則表示，已建議局方負責設立交流平台，予學界分享電子教學的成果。