復課｜教育局將與中小學代表會晤　料落實面授復課與呈分試安排

還有不夠一星期時間便正式開學，家長最關心的莫過於「在家學習」到底還要持續多久！而教育局明日將與中小學校長代表會面，討論最新的復課安排，相信很快便有會更詳細的消息公布，家長要密切留意。

教育局明日面見中小學代表 料商討復課安排

教育局局長楊潤雄明天分別約見中小學議會及校長團體，一名知情的小學校長指，小學方面會溝通初步安排開學的日期、呈分試以及各課外活動的安排。而教育評議會於8月25日首度提出復課時間表，針對小學復課日子，教評會有以下建議：

+ 8 + 7 + 6

呈分試如何處理?

根據教育局的資料，至今尚有三成學生仍未完成第一次呈分試，當中不乏跨境學童及非華語學童，而如何公平地為他們安排補考將成為一大難題。教育局在過去與校長代表進行會面，商討可行的應對方案，當中得出結論：「由於部分學校因有跨境學生未能在六月回港復課及參加考核，因而需要將全校小五「呈分試」延至九月。亦有不少學校需要為跨境學生或其他缺考的學生安排補考。」至於實際會如何處理跨境學生呈分試問題，相信會在明日教育局與代表會見後有所進展。

未能安排補考 最終或以評估取代

新學年開始在即，教育局鼓勵學校盡早計劃，如疫情減退及在可行的情況下，盡量於九月至十月初期間以合適的安排為學生進行考試或補考。假如學校在檢視校本情況後，認為有實際困難而未能進行考試或補考，學校可考慮為有關學生作出校內專業評估以替代小五下學期校內成績評核，例如根據一些具憑證的評核資料，包括參考學生在小五上學期考試、過往段考、小測、網上學習、測驗及／或其他進展性評估的表現等資料以評估各科積分，學校更可配合學生在新學年持續性評估的表現進行有關評核。

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