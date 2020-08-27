721事件｜林卓廷曾致電警稱正往元朗　控方透露有警曾叫林不要去

民主黨立法會議員林卓廷在去年721元朗白衣人襲擊事件受傷，事隔一年，警方今(27日)控告他暴動罪名，據悉，控方針對林等7名被告的案情指，林當晚曾致電警方，林並告知一名警長他正前往元朗，警相卻著他不要去，並指林到場或會令情況更混亂，惟林仍繼續前往。控方又指，白衣人原本沒有進入收費區，但因被多番挑釁，部份白衣人最終衝入付費區和月台，林當時有向其他黑衣人稱： 「大家千祈唔好退，一退就衝入黎。」和「企番前面，頂住佢」。案情亦指，白衣人有持木棍及籐條，但黑衣人也有行山杖及傘。

警長曾叫林不要去元朗

據了解，控方案情指於去年7月21日晚上，有很多身穿黑衣的人抵達元朗，同時亦有白衣人聚集。當晚10時22分，林卓廷曾致電一名警長，透露他正前往元朗，惟警長指警方會處理，又叫林出現或會令情況更混亂，著林還是不要去。

指黑衣人持雨傘和行山杖

控方又指，根據閉路電視片段、黑衣人和白衣人於10時40分看似在打鬥，但在林到達前已停手。林和助手於晚上10時45分前到達，當時在付費區約有100人，大部份身穿黑衣，部份手持雨傘和行山杖，付費區外則有不少於50人，大部人身穿白衣，部份人手持木棍和藤條。

往紅磡方向列車仍行駛卻沒離開

兩班人互相對罵，白衣人威嚇打黑衣人，而黑衣人包括所有被告，則挑釁對方進入付費區。黑衣人又用粗言穢語，並向白衣人掟雜物，並開消防喉向白衣人射水。雖然往紅磡方向的列車仍然行駛，但黑衣人沒有離開。

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白衣人被挑釁終衝入付費區

因多番被挑釁，部份白衣人終衝入付費區，林和他人因此退至月台。白衣人此時未有跟隨，惟之後有人從月台向白衣人掟垃圾桶，白衣人因此走到月台，襲擊黑衣人和市民。

指林叫人「頂住佢」

控方指，林在白衣人衝入付費區前，曾在付費區稱：「大家千祈唔好退，大家千祈唔好退，一退就衝入嚟。」，以及：「企番前面，頂住佢，頂住佢，我地一齊頂住佢，企落嚟幫手頂住佢」。

其他被告則向白衣人掟物件，第二、三和七被告則開消防喉向白衣人射水。

七名被告為：林卓廷(43歲，立法會議員)、庾家豪（35歲，客戶服務員）、陳永晞（37歲，拒絕提供職業）、葉鑫昇（31歲，社工）、鄺浩林（26歲，廚房）、尹仲明（48歲，電器技工）和楊朗（26歲，無業）。他們同被控1項暴動罪，控罪指他們於去年7月21日，在港鐵元朗站大堂及其他身份不詳的人參與暴動。案件押後至10月12日再提訊。

林卓廷及許智峯另涉去年7月6日光復屯門的案件，今日一同在西九龍法院提堂。(梁鵬威攝)

林卓廷另涉7.6光復屯門案

至於7.6光復屯門事件，控方案情指事主X亦身處示威現場。至晚上9時許，他在屯門警署外被約50名示威者包圍，被問有否拍示威者的照片。控方指林卓廷和許智峯之後到場，著X向示威者展示手機的照片，林亦要求X刪除有示威者容貌的照片，令警方不可取得照片，追究示威者，許亦要求X刪相。而第三被告曾焌熙謂：「啲相你再唔剷哩，啲相係咪值錢過你條命」。

第四被告鍾凱研之後出現，自稱是社工，要求X交出手機，讓她檢查。由於X一直拒交出手機，最終被示威者毆打。期間，有示威者取去其手機，並交給鍾。鐘查看手機，發現有同年7月1日立法會外的示威影片，並刪去它們。

這案的4名被告：林卓廷(43歲，立法會議員）、許智峯（38歲，立法會議員）、曾焌熙（28歲，廚師）和女被告鍾凱研（39歲，社工）被控妨礙司法公正、不誠實取用電腦及刑事毀壞等罪名，案押後至11月6日再提訊。

案件編號：WKCC2903, 2904/2020