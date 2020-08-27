許智峯、林卓廷獲保釋外岀 許：政權對二人檢控「莫須有」罪名

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯等十多人昨（26日）突被警方拘捕，他們涉去年元朗721元朗西鐵站襲擊事件參與暴動，及7月6日光復屯門示威涉妨礙司法公正等被控，下午在西九龍裁判法院提訊。 兩人均獲准保釋候訊，晚上近七時會見記者。許智峯表示，政權對二人檢控「莫須有」罪名，無論議員或市民都已去到人身安全、自由不保的世代。許智峯強調，議員保護市民是天職，「我哋無畏無懼、無怨無悔」，會繼續作市民的保護傘。 林卓廷斥林鄭月娥政府已失去基本良知，不拘捕公然煽動打人的知名人士，反而作出無理政治檢控，「就算以鄭若驊的標準，今次721檢控都是太醜陋、邪惡」。

法院外自早上起已有過百名民主派支持者守候，現場人士見到林、許二人現身，隨即鼓掌並高呼「政治檢控可恥」、「721鐵證如山」的口號。許智峯指，過去一年和市民共同進退，是他一生光榮，相信民主派會更加團結一致。

林卓廷強調，這次受到的逼害，「相比在運動中其他受傷害的手足是微不足道。」他又指，得悉廣東海警局查獲一艘偷渡往台灣的快艇並拘捕多人，非常擔心「香港故事」成員李宇軒等人的安危。

被問到這次事件會否影響民主派議員在立法會的去留問題，林卓廷表示他們議員身份受到打壓，令本地及國際傳媒更加關注。他希望未來可盡快與民主派詳細商討，解決去留爭議。林卓廷強調，須盡快縮窄分歧、團結一致，「林鄭政權的打壓已經無所不用其極，我們再無任何空間分裂。」

他又指，今次受到的逼害，相比在運動中其他受傷害的手足是微不足道。今日廣東海警局查獲一艘偷渡往台灣的快艇，拘捕10多人，其中一人為「香港故事」成員李宇軒。林卓廷表示剛剛得悉事件，非常擔心李的安危。