陳彥霖死因｜疑似彥霖女子曾乘的士往日出康城　離海不遠地點下車

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面，死因庭今（28日）展開第五日研訊。職訓局職員指，去年9月27日收到警方通知發現屍體，校方始知有學生離世。庭上亦播學校閉路電視的片段，顯示有一衣著外型與彥霖相近的女子，在彥霖失踪前於學校四處徘徊，該女子晚上離開校園行往調景嶺站方向。有的士司機指同一晚上，有疑似彥霖的女子在景嶺路上車，並在日出康城緻藍天一帶的地盤停車場下車，該處距離海邊僅數百呎。

職訓局香港知專設計學院（HKDI）高級主任梁寶怡供稱，她主要負責知專的行政事務，包括課程行政、物業及設施管理。她指，彥霖去年入讀職訓局青年學院，9月16日開學，於香港知專設計學院於調景嶺校舍上課。

接警方來電始知有學生離世

去年9月27日上午，她收到警方致電指發現彥霖的屍體，始知有學生離世。警方稱希望校方提供同月19日（即彥霖最後一次上學）的閉路電視片段，並讓警方檢取彥霖在校內留下的物品作調查。梁在當日下午接待警方，打開彥霖在課室的儲物櫃，但櫃內無任何物品。

陳彥霖曾就讀的知專設計學院，其校舍鄰近調景嶺港鐵站。(資料圖片)

拾獲彥霖物品包括大麻害處小冊子

梁指，同月19日晚上7時左右，有兩名年輕男女將一堆物品交予學校服務台職員，表示於B座2樓平台拾獲彥霖的身份證和學生證，另有一部粉紅色iPhone手機、一串鑰匙、耳機外殼、講及大麻害處的小冊子，還有卡套、索帶袋子、圖書證、紙幣、購物積分卡及一張他人的八達通卡。梁表示不清楚該八達通的卡主是否知專的學生，而上述物品都交給警方調查。

警方要求取閉路電視錄影

梁又帶警方翻看當日的閉路電視片段，她稱警方自下午3時左右逗留至凌晨約3時，她事前無看過錄影，也未有與警方一同查看，但有職員在場陪同警方。梁稱閉路電視系統由外判承辦商負責，翻看影像須用密碼登入，她與另一同事及學校資訊科技部有密碼，而外判商亦有權限取用系統。

裁判官高偉雄詢問該些片段曾否在公眾領域發佈，梁表示職訓局曾播出片段，她無參與討論或協助，不清楚局方是以何基準決定發佈與否，以及播放哪些影像。

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致電彥霖緊急聯絡人無人聽

有陪審員就19日晚上發現的失物，詢問當中是否有彥霖儲物櫃的鑰匙，梁表示不知該些是什麼鑰匙。她又補充，其下屬翌日下午把失物交予青年學院職員，青年學院曾根據學生證和身份證的資料，聯絡彥霖及其緊急聯絡人，但無法聯絡對方。

知專職員朱少光稱，校方得悉彥霖的死訊後，他們按警方要求把校內CCTV影像燒成光碟。(林樂兒攝)

錄製片段花上數天

研訊主任及後播放錄影，並傳召知專學院二級行政助理朱少光協助講解。朱指，校園的閉路電視是24小時運作，影像一般會保存30日。去年9月30日，其上司著他幫忙下載同月19日下午5時之後的影像，燒錄成光碟交予警方。他翌日開始下載，因片段眾多，需花數天時間。

的士司機周泰來稱他曾載過一個貌似彥霖的女子到日出康城。(林樂兒攝)

貌似彥霖女子曾要求海邊附近下車

的士司機周泰來指，去年9月19日晚上在調景嶺景嶺路時，曾接載一名著有如「非洲黑人」辮子的赤腳女子。該女子稱要前往將軍澳日出康城第三期屋苑的「緻藍天」，其後在車上又突然說要在某個路口下車。司機指她下車位置是緻藍天附近的地盤停車場入口，有水馬圍著的地盤，他感到奇怪，但看到有保安並燈火通明，遂讓對方下車。他稱該處距海邊數百呎。

司機指當月聽聞彥霖死訊，但至翌月才從新聞得悉死者編辮子及赤腳，憶起接載過一個衣著打扮相近的人，遂於去年10月21日往將軍澳警署報案。

研訊再續。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)